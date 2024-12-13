Imaginez une vidéo captivante de 30 secondes conçue pour les futurs propriétaires d'entreprises de vidéographie de mariage, montrant à quel point il est facile de créer une véritable expérience cinématographique. Le style visuel doit être élégant et majestueux, mettant en avant de magnifiques moments de mariage montés, accompagnés d'une partition orchestrale émotive. Mettez en avant la capacité de HeyGen à utiliser des "Modèles & scènes" pour montrer à quel point la production de qualité professionnelle peut être simple, permettant aux créateurs de se concentrer sur la narration sans obstacles techniques importants.

