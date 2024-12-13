Créez des souvenirs inoubliables avec notre créateur de vidéos de save-the-date

Concevez sans effort des invitations vidéo personnalisées pour les mariages en utilisant des modèles personnalisables et des outils d'édition puissants alimentés par l'IA. Partagez vos invitations animées en toute simplicité sur les réseaux sociaux.

665/2000

Explorer des exemples

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.

un collage d'images avec une qui dit maîtriser le marketing sur les réseaux sociauxun collage d'images avec une qui dit maîtriser le marketing sur les réseaux sociaux

Tu n'aimes pas le résultat ?
Essaie l'une de ces commandes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.

Indication 1
Pour une invitation de mariage classique et élégante en vidéo de 60 secondes, HeyGen offre une expérience impeccable avec son éditeur de vidéo en ligne. Idéal pour les couples qui apprécient la beauté intemporelle, cette vidéo est conçue avec des modèles sophistiqués et des outils de montage puissants propulsés par l'intelligence artificielle. Le style visuel est net et raffiné, présentant des séquences en noir et blanc avec de subtiles touches dorées. L'audio qui accompagne est une mélodie délicate de piano, qui rehausse le ton élégant de la vidéo. Partagez votre histoire d'amour sans effort avec les capacités de partage sur les réseaux sociaux de HeyGen.
Indication 2
Capturez l'émotion de votre prochain mariage avec une vidéo vibrante de 'réservez la date' de 30 secondes. Conçue pour les couples modernes qui adorent une touche de couleur, cette vidéo utilise les fonctionnalités de glisser-déposer de HeyGen et le support de la bibliothèque de médias pour créer une annonce dynamique et attrayante. Le style visuel est audacieux et énergique, avec des couleurs vives et des transitions rapides, tandis que l'audio est une piste entraînante de la vaste bibliothèque musicale de HeyGen. Parfait pour partager sur les réseaux sociaux, cette vidéo laissera une impression durable.
Indication 3
Annoncez la date de votre mariage avec une charmante invitation animée de 45 secondes qui allie créativité et technologie. Conçue pour les couples à la recherche d'une annonce unique et mémorable, cette vidéo tire parti de la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen et de modèles personnalisables. Le style visuel est fantaisiste et artistique, avec des animations dessinées à la main et une palette de couleurs chaleureuses. L'audio est une mélodie joyeuse qui complète le caractère ludique de la vidéo. Partagez facilement votre création avec vos amis et votre famille grâce aux options de partage sur les réseaux sociaux de HeyGen.
step previewstep preview
Copier le message
step previewstep preview
Colle dans le cadre de Création
step previewstep preview
Regarde comment ta vidéo prend vie
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Moteur Créatif

Sans équipement. Sans coupures. Juste toi Agent Vidéo IA en action

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.

Création de Vidéo Native

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Génération de vidéo de bout en bout

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construit avec Structure et Objectif

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Critiques

Comment utiliser un créateur de vidéos de sauvegarde de date de mariage

Créez facilement des invitations vidéo impressionnantes pour des mariages en utilisant notre éditeur vidéo en ligne.

1
Step 1
Choisis un modèle de vidéo
Commencez par sélectionner parmi une variété de modèles personnalisables conçus spécifiquement pour des invitations vidéo de mariage. Ces modèles fournissent une base créative pour votre vidéo de sauvegarde de la date.
2
Step 2
Ajouter une touche personnelle
Utilisez les fonctions de glisser-déposer pour ajouter vos photos personnelles, du texte et d'autres éléments. Cette étape vous permet d'injecter votre style unique dans la vidéo, la rendant véritablement vôtre.
3
Step 3
Utilise des outils d'édition dotés d'intelligence artificielle
Améliorez votre vidéo avec des outils de montage puissants propulsés par l'IA. Ces outils vous aident à intégrer des animations et des transitions de manière fluide, assurant un rendu soigné et professionnel.
4
Step 4
Exporter et partager
Une fois que votre vidéo est complète, exportez-la dans le format souhaité et partagez-la facilement sur les réseaux sociaux. Cela garantit que vos invités reçoivent vos invitations animées en temps opportun.

Cas d'utilisation

HeyGen révolutionne la création de vidéos de réservation de date de mariage avec son éditeur de vidéo en ligne propulsé par l'IA, offrant des modèles personnalisables et des invitations animées pour captiver vos invités.

Présentez des histoires de réussite de clients avec des vidéos attrayantes d'IA

.

Highlight your unique love story through engaging video storytelling, making your save the date memorable and personal.

background image

Questions Fréquentes

Comment HeyGen peut-il aider à créer une vidéo de sauvegarde de date ?

HeyGen propose un créateur de vidéos de réservation de date avec des modèles personnalisables et des outils de montage puissants alimentés par l'IA, vous permettant de créer sans effort des invitations vidéo de mariage uniques et attrayantes.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour les invitations animées ?

HeyGen propose une variété de modèles vidéo et des fonctionnalités de glisser-déposer, ce qui facilite la création d'invitations animées qui se démarquent. Vous pouvez également ajouter de la musique de notre vaste bibliothèque pour améliorer vos vidéos.

Puis-je utiliser HeyGen pour partager mes vidéos sur les réseaux sociaux ?

Oui, l'éditeur vidéo en ligne HeyGen vous permet de créer des vidéos optimisées pour le partage sur les réseaux sociaux, garantissant que votre contenu soit superbe sur toutes les plateformes.

Quels outils techniques HeyGen offre-t-il pour l'édition vidéo ?

L'éditeur vidéo en ligne HeyGen comprend des outils de montage puissants alimentés par l'IA, tels que la conversion de texte en vidéo à partir d'un script et la génération de voix off, offrant une expérience de montage fluide et efficace.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo