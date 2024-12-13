Envisagez de créer un clip vibrant de 30 secondes "créateur de vidéo d'annonces de mariage" pour les couples enthousiastes prêts à partager leur annonce de fiançailles sur les réseaux sociaux. Cette vidéo devrait présenter un style visuel joyeux et festif avec une bande sonore moderne et entraînante, ciblant spécifiquement les amis et la famille avides de nouvelles. Utilisez la "génération de voix off" de HeyGen pour narrer les nouvelles excitantes, en les faisant ressembler à un flash d'information sur mesure pour cette heureuse occasion.

