4

Step 4

Exporter et partager sur les réseaux sociaux

Une fois que votre vidéo est terminée, exportez-la dans le format d'aspect souhaité et partagez-la sur les plateformes de réseaux sociaux. Nos options d'exportation garantissent que votre vidéo aura une belle apparence sur n'importe quel appareil, facilitant ainsi la diffusion de votre grand jour.