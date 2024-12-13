Imaginez une vidéo de 30 secondes montrant un 'propriétaire de petite entreprise' créant sans effort des 'vidéos marketing' engageantes pour son site web. Le style visuel doit être lumineux et optimiste, avec une interface propre et conviviale, accompagnée d'une musique de fond entraînante et inspirante. Cette vidéo doit mettre en avant l'utilisation des 'Modèles & scènes' de HeyGen pour construire rapidement un aspect professionnel et tirer parti des 'avatars AI' pour une touche personnalisée, complétée par une 'Génération de voix off' naturelle.

Générer une Vidéo