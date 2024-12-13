Générateur de Vidéos pour Site Web : Créez des Vidéos Époustouflantes avec l'AI

Transformez du texte en vidéos captivantes grâce à notre générateur de vidéos pour site web, enrichi d'avatars AI dynamiques.

Produisez une vidéo marketing de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises qui ont besoin de créer rapidement des introductions professionnelles pour leur nouveau site web. Le style visuel doit être épuré et moderne, avec des graphismes nets et des transitions fluides, accompagné d'une musique de fond entraînante et inspirante et d'une narration claire et concise. Cette vidéo démontrera comment la fonctionnalité "Text-to-video from script" de HeyGen permet aux utilisateurs de transformer sans effort leurs messages marketing en contenu visuel captivant, agissant comme un puissant "générateur de vidéos pour site web".

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une publicité dynamique de 45 secondes pour les réseaux sociaux, destinée aux marketeurs numériques cherchant à augmenter l'engagement sur les plateformes. Le style visuel doit être accrocheur avec des couleurs vives et des coupes rapides, associé à une musique tendance et énergique et une voix off enthousiaste. Mettez en avant la fonctionnalité avancée des "avatars AI" de HeyGen, montrant comment ces présentateurs réalistes peuvent instantanément rehausser tout projet de "générateur de vidéos AI", rendant la création de contenu à la fois simple et très efficace pour les campagnes sur les réseaux sociaux.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de démonstration de produit élégante de 60 secondes ciblant les propriétaires de boutiques en ligne cherchant à présenter élégamment leurs dernières offres. L'esthétique visuelle doit être centrée sur le produit, utilisant des images de haute qualité et des animations subtiles, rehaussées par une voix off professionnelle et rassurante générée avec la "Génération de voix off" de HeyGen et une musique de fond ambiante discrète. Soulignez la facilité d'utilisation des divers "Modèles et scènes" pour produire un contenu de "générateur de vidéos" soigné qui met véritablement en valeur les caractéristiques et les avantages des produits.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo d'annonce rapide de 15 secondes pour les créateurs de contenu qui ont besoin de diffuser des messages rapides et percutants sur divers canaux numériques. Le design visuel doit être rapide et vibrant, incorporant des superpositions de texte audacieuses et faciles à lire et des effets sonores excitants pour capter immédiatement l'attention. Illustrez comment les capacités de "Sous-titres/légendes" et de "Redimensionnement et exportation des formats" de HeyGen permettent aux créateurs d'adapter rapidement leur contenu "vidéo AI" pour n'importe quelle plateforme, se révélant être le "générateur de texte en vidéo" ultime pour des mises à jour urgentes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos pour Site Web

Créez facilement des vidéos de qualité professionnelle pour votre site web, vos réseaux sociaux, et plus encore, en transformant du texte en contenu visuel dynamique avec l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par entrer votre script ou texte. Le générateur de texte en vidéo utilisera ce contenu pour former le récit de votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Voix
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre message. Personnalisez leur apparence et sélectionnez un générateur de voix AI pour narrer votre script.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et de la Marque
Améliorez votre vidéo avec des graphismes engageants et des médias de stock de la bibliothèque. Incorporez le logo et les couleurs de votre marque en utilisant les contrôles de marque pour un look cohérent.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre création en l'exportant dans le format d'aspect souhaité, tel qu'un fichier MP4, prêt pour la distribution sur votre site web ou vos plateformes sociales.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez du contenu vidéo éducatif

.

Créez et diffusez efficacement divers cours vidéo pour votre site web, élargissant votre portée à un public mondial.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'AI ?

HeyGen permet aux utilisateurs de transformer du texte en vidéos engageantes sans effort grâce à son générateur de vidéos AI avancé. Il suffit d'entrer votre script vidéo, de sélectionner un avatar AI, et HeyGen s'occupe de la production, rendant la création de contenu accessible et efficace.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos marketing professionnelles ?

Absolument. HeyGen offre une riche bibliothèque de modèles, de scènes personnalisables et de contrôles de marque pour garantir que vos vidéos marketing s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Produisez rapidement du contenu de qualité professionnelle pour les réseaux sociaux ou les présentations d'affaires.

Quel type d'avatars AI HeyGen propose-t-il pour les vidéos ?

HeyGen propose une gamme diversifiée d'avatars AI, y compris des têtes parlantes réalistes, qui peuvent transmettre votre message avec des expressions réalistes et un audio synchronisé. Cela permet de créer un contenu vidéo AI dynamique et engageant sans avoir besoin de caméra ou d'acteurs.

HeyGen est-il conçu pour une création de contenu facile ?

Oui, HeyGen est conçu avec une interface conviviale pour simplifier l'ensemble du processus de création vidéo. De la génération de texte en vidéo à l'exportation finale, HeyGen vous aide à créer des vidéos AI de haute qualité efficacement, réduisant la complexité et économisant du temps pour les créateurs de contenu.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo