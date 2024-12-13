Produisez une vidéo marketing de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises qui ont besoin de créer rapidement des introductions professionnelles pour leur nouveau site web. Le style visuel doit être épuré et moderne, avec des graphismes nets et des transitions fluides, accompagné d'une musique de fond entraînante et inspirante et d'une narration claire et concise. Cette vidéo démontrera comment la fonctionnalité "Text-to-video from script" de HeyGen permet aux utilisateurs de transformer sans effort leurs messages marketing en contenu visuel captivant, agissant comme un puissant "générateur de vidéos pour site web".

Générer une Vidéo