Imaginez une vidéo d'une minute conçue pour les professionnels du marketing occupés, montrant à quel point il est facile de créer une vidéo de webinaire de haute qualité. Le style visuel doit être élégant et professionnel, utilisant des graphismes modernes et des transitions fluides, accompagné d'une voix off générée par l'IA, claire et confiante. Mettez en avant la puissante capacité de HeyGen à transformer des scripts en vidéos grâce à la fonction Texte-en-vidéo, rendant le processus de création de 'créateur de vidéos de webinaire' incroyablement efficace.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo didactique de 90 secondes destinée aux éducateurs férus de technologie, démontrant des techniques avancées de 'montage vidéo' pour leurs cours en ligne. L'esthétique visuelle doit être épurée et axée sur le tutoriel, avec des enregistrements d'écran clairs, des annotations en surbrillance et une voix off explicative précise, garantissant la compréhension de chaque étape. Mettez en avant la fonction Sous-titres/captions de HeyGen pour une accessibilité et un apprentissage améliorés, démontrant la facilité de création de contenus éducatifs soignés.
Exemple de Prompt 2
Pour les créateurs de contenu cherchant à 'réutiliser' efficacement du contenu existant, imaginez une vidéo promotionnelle de 45 secondes. Cette pièce dynamique et vibrante utilisera des coupes rapides et des séquences d'archives énergiques de la bibliothèque de médias/soutien d'archives, sur une bande sonore motivante et entraînante. La vidéo illustrera clairement comment HeyGen permet aux utilisateurs de 'créer des vidéos de webinaire' rapidement à partir d'éléments disparates, garantissant que le résultat final est soigné et prêt pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de démonstration concise de 2 minutes pour les formateurs d'entreprise, illustrant comment améliorer leurs sessions en ligne en utilisant des 'outils AI' pour les webinaires. La présentation visuelle doit être très professionnelle et de marque, avec un avatar AI réaliste délivrant des informations clés sur un fond personnalisé, complété par une voix off sophistiquée et articulée. Mettez en lumière les avatars AI de HeyGen et les capacités de Templates & scenes pour produire rapidement des 'vidéos de webinaire' cohérentes et de haute qualité qui maintiennent une forte identité d'entreprise.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Webinaire

Créez des vidéos de webinaire engageantes avec facilité, en utilisant des outils intelligents pour captiver votre audience et offrir des présentations professionnelles.

1
Step 1
Créez Votre Contenu
Commencez par enregistrer votre écran et votre webcam directement sur la plateforme, ou collez un script pour générer votre vidéo initiale en utilisant les fonctionnalités d'enregistrement en ligne.
2
Step 2
Personnalisez Vos Visuels
Améliorez l'attrait de votre vidéo en appliquant des modèles gratuits, en ajustant les contrôles de marque et en ajoutant des éléments d'une bibliothèque de médias complète.
3
Step 3
Ajoutez des Améliorations AI
Intégrez des outils AI professionnels tels que des sous-titres générés automatiquement ou des voix off réalistes de synthèse vocale pour affiner votre message.
4
Step 4
Exportez Votre Webinaire
Finalisez votre vidéo de webinaire et exportez-la dans divers rapports d'aspect, prête à être partagée avec votre audience ou réutilisée sur différentes plateformes.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Réutilisez le Contenu de Webinaire pour les Réseaux Sociaux

Transformez facilement vos enregistrements de webinaires en clips vidéo courts et engageants pour la promotion sur les réseaux sociaux et atteindre un public plus large.

Questions Fréquemment Posées

Comment les outils AI de HeyGen simplifient-ils le processus de création de vidéos de webinaire ?

HeyGen utilise des outils AI avancés, y compris des avatars AI et la synthèse vocale, pour transformer des scripts en vidéos de webinaire engageantes sans montage vidéo complexe. Cela permet aux utilisateurs de générer facilement du contenu de haute qualité de manière efficace.

Puis-je personnaliser les visuels et l'image de marque de mes vidéos de webinaire avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant de personnaliser les visuels, d'ajouter votre logo et d'appliquer les couleurs de votre marque pour que vos vidéos de webinaire s'alignent parfaitement avec l'identité de votre entreprise. Vous pouvez également utiliser des arrière-plans virtuels et une bibliothèque de médias robuste.

HeyGen propose-t-il des modèles et un moyen facile de créer des vidéos de webinaire ?

Oui, HeyGen propose une variété de modèles gratuits et un éditeur glisser-déposer convivial pour simplifier la création de vos vidéos de webinaire. Vous pouvez rapidement commencer et personnaliser les scènes pour répondre à vos besoins spécifiques.

Comment HeyGen soutient-il l'accessibilité et la réutilisation du contenu de webinaire ?

HeyGen génère automatiquement des sous-titres et des légendes AI, améliorant l'accessibilité pour tous les spectateurs. De plus, vous pouvez facilement réutiliser vos vidéos de webinaire dans divers formats, y compris différents rapports d'aspect, pour atteindre un public plus large sur plusieurs plateformes.

