Créateur de Vidéos de Webinaire : Créez du Contenu Engagé Sans Effort
Créez rapidement des vidéos de webinaire professionnelles avec les Templates & scenes de HeyGen et ses puissants outils AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo didactique de 90 secondes destinée aux éducateurs férus de technologie, démontrant des techniques avancées de 'montage vidéo' pour leurs cours en ligne. L'esthétique visuelle doit être épurée et axée sur le tutoriel, avec des enregistrements d'écran clairs, des annotations en surbrillance et une voix off explicative précise, garantissant la compréhension de chaque étape. Mettez en avant la fonction Sous-titres/captions de HeyGen pour une accessibilité et un apprentissage améliorés, démontrant la facilité de création de contenus éducatifs soignés.
Pour les créateurs de contenu cherchant à 'réutiliser' efficacement du contenu existant, imaginez une vidéo promotionnelle de 45 secondes. Cette pièce dynamique et vibrante utilisera des coupes rapides et des séquences d'archives énergiques de la bibliothèque de médias/soutien d'archives, sur une bande sonore motivante et entraînante. La vidéo illustrera clairement comment HeyGen permet aux utilisateurs de 'créer des vidéos de webinaire' rapidement à partir d'éléments disparates, garantissant que le résultat final est soigné et prêt pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect.
Créez une vidéo de démonstration concise de 2 minutes pour les formateurs d'entreprise, illustrant comment améliorer leurs sessions en ligne en utilisant des 'outils AI' pour les webinaires. La présentation visuelle doit être très professionnelle et de marque, avec un avatar AI réaliste délivrant des informations clés sur un fond personnalisé, complété par une voix off sophistiquée et articulée. Mettez en lumière les avatars AI de HeyGen et les capacités de Templates & scenes pour produire rapidement des 'vidéos de webinaire' cohérentes et de haute qualité qui maintiennent une forte identité d'entreprise.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Webinaires Éducatifs Engagés.
Développez des cours en ligne complets sous forme de webinaires pour éduquer efficacement un public mondial et étendre votre portée.
Améliorez les Webinaires de Formation et d'Intégration.
Utilisez la vidéo alimentée par AI pour rendre les webinaires de formation plus dynamiques, améliorant l'engagement des participants et la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment les outils AI de HeyGen simplifient-ils le processus de création de vidéos de webinaire ?
HeyGen utilise des outils AI avancés, y compris des avatars AI et la synthèse vocale, pour transformer des scripts en vidéos de webinaire engageantes sans montage vidéo complexe. Cela permet aux utilisateurs de générer facilement du contenu de haute qualité de manière efficace.
Puis-je personnaliser les visuels et l'image de marque de mes vidéos de webinaire avec HeyGen ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant de personnaliser les visuels, d'ajouter votre logo et d'appliquer les couleurs de votre marque pour que vos vidéos de webinaire s'alignent parfaitement avec l'identité de votre entreprise. Vous pouvez également utiliser des arrière-plans virtuels et une bibliothèque de médias robuste.
HeyGen propose-t-il des modèles et un moyen facile de créer des vidéos de webinaire ?
Oui, HeyGen propose une variété de modèles gratuits et un éditeur glisser-déposer convivial pour simplifier la création de vos vidéos de webinaire. Vous pouvez rapidement commencer et personnaliser les scènes pour répondre à vos besoins spécifiques.
Comment HeyGen soutient-il l'accessibilité et la réutilisation du contenu de webinaire ?
HeyGen génère automatiquement des sous-titres et des légendes AI, améliorant l'accessibilité pour tous les spectateurs. De plus, vous pouvez facilement réutiliser vos vidéos de webinaire dans divers formats, y compris différents rapports d'aspect, pour atteindre un public plus large sur plusieurs plateformes.