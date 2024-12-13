Générateur de Vidéos de Webinaires : Créez du Contenu Engagé Rapidement

Produisez sans effort des webinaires captivants en utilisant des outils AI et des modèles vidéo personnalisables, améliorés par les avatars AI réalistes de HeyGen.

Créez une vidéo tutorielle d'une minute pour les propriétaires de petites entreprises et les professionnels du marketing, démontrant comment les outils AI de HeyGen simplifient rapidement le processus d'utilisation d'un générateur de vidéos de webinaires. Le style visuel doit être élégant et moderne, mettant clairement en avant l'interface utilisateur avec une voix off professionnelle et amicale. Mettez en avant la fonctionnalité 'Texte en vidéo à partir d'un script' pour transformer des points clés en une vidéo soignée sans effort.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo dynamique de 45 secondes ciblant les créateurs de contenu et les formateurs d'entreprise, illustrant comment les 'Modèles & scènes' étendus de HeyGen peuvent instantanément rehausser des webinaires captivants. Le style visuel doit être rapide avec des coupes rapides entre divers exemples de modèles, accompagné d'une narration énergique et claire. Montrez la polyvalence de ces modèles vidéo pour inspirer une application immédiate.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de 90 secondes pour les éducateurs en ligne et les développeurs d'e-learning, en vous concentrant sur la façon dont HeyGen rationalise l'ensemble du flux de travail de création vidéo, agissant comme un éditeur vidéo efficace. La présentation visuelle doit être nette et détaillée, démontrant la facilité du processus d'édition, accompagnée d'une voix autoritaire et confiante. Mettez en avant la fonctionnalité 'Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect', illustrant un partage fluide sur différentes plateformes.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo d'une minute et 15 secondes pour les agences de marketing et les départements RH, mettant en avant le pouvoir de personnaliser la communication avec les 'avatars AI' innovants de HeyGen. Visuellement, la vidéo doit être conviviale et engageante, présentant divers avatars parlants délivrant des messages spécifiques à la marque, soutenus par un ton audio chaleureux et engageant. Cette démonstration mettra en avant comment ces avatars peuvent être intégrés à une trousse de marque pour un message cohérent.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Webinaires

Rationalisez la création de vidéos de webinaires professionnelles et engageantes avec notre plateforme intuitive alimentée par l'AI, transformant vos idées en contenu soigné sans effort.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle Vidéo
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée de "modèles vidéo" préconçus pour commencer rapidement la création de votre webinaire, en tirant parti de notre capacité "Modèles & scènes".
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI et des Médias
Enrichissez votre vidéo avec des "avatars AI" réalistes pour présenter votre contenu. Téléchargez facilement vos visuels ou utilisez notre bibliothèque de médias intégrée.
3
Step 3
Générez des Voix Off AI
Transformez votre script en discours naturel grâce à la "synthèse vocale AI" pour une narration professionnelle, en utilisant notre capacité de "génération de voix off".
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Webinaire
Exportez et partagez facilement vos "vidéos de webinaires" soignées dans divers formats, prêtes pour n'importe quelle plateforme, en tirant parti de notre fonctionnalité de "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect".

Cas d'Utilisation

Créez des Récapitulatifs de Webinaires pour les Réseaux Sociaux

Transformez facilement vos webinaires complets en vidéos attrayantes pour les réseaux sociaux et en courts extraits en quelques minutes, maximisant la portée et l'engagement après l'événement.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de montage vidéo pour les webinaires ?

Les puissants "outils AI" de HeyGen et son interface intuitive "glisser-déposer" agissent comme un "éditeur vidéo" sophistiqué, permettant aux utilisateurs de créer facilement des "vidéos de webinaires" professionnelles. Vous pouvez utiliser des "modèles vidéo", des "avatars AI" et la fonctionnalité 'Texte en vidéo à partir d'un script' pour simplifier la production.

HeyGen peut-il générer des sous-titres AI dynamiques et de la synthèse vocale AI pour mon contenu ?

Oui, HeyGen intègre parfaitement la "synthèse vocale AI" et les "sous-titres AI" pour améliorer vos "vidéos de webinaires". Notre plateforme offre une "génération de voix off" robuste et des "sous-titres/captions" automatiques pour accroître l'accessibilité et l'engagement de tous les spectateurs.

Quelles options de branding sont disponibles lors de l'utilisation de HeyGen pour mes vidéos de webinaires ?

HeyGen offre de vastes "contrôles de branding", vous permettant de maintenir la cohérence sur toutes vos "vidéos de webinaires". Utilisez des fonctionnalités comme une "trousse de marque" personnalisable, des options de "fond virtuel" personnalisées, et des "modèles vidéo" de marque pour s'aligner avec votre identité d'entreprise.

Comment puis-je exporter et partager les vidéos de webinaires que je crée avec HeyGen ?

HeyGen simplifie l'"exportation et le partage" de vos "vidéos de webinaires" de haute qualité dans divers formats. Vous pouvez facilement optimiser et télécharger votre "récapitulatif de webinaire" pour les "réseaux sociaux" ou d'autres plateformes, assurant une distribution fluide avec des "redimensionnements et exportations de ratios d'aspect" flexibles.

