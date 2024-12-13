Créateur de Vidéos Récapitulatives de Webinaires : Créez des Moments Forts Engagés Rapidement

Créez sans effort des vidéos récapitulatives captivantes de webinaires pour les réseaux sociaux. Augmentez l'engagement en transformant des scripts en superbes vidéos AI avec Text-to-video à partir de script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo dynamique de 60 secondes mettant en avant les moments forts, conçue pour les équipes marketing à la recherche de contenu engageant pour les réseaux sociaux. Ce récapitulatif concis, axé sur les moments les plus captivants d'un récent webinaire de lancement de produit, doit être hautement partageable et accessible, même sans le son. L'utilisation des sous-titres/captions et des capacités de Text-to-video à partir de script de HeyGen garantira que tous les messages clés sont transmis efficacement. Le style visuel doit être rapide et visuellement excitant, incorporant des graphiques animés, tandis que l'audio présente une musique de fond entraînante et libre de droits.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo récapitulative complète de 2 minutes pour la formation interne et l'intégration de nouveaux représentants commerciaux. Cette pièce informative doit tirer parti des avatars AI de HeyGen pour présenter des fonctionnalités de produit complexes et des insights de marché d'un récent webinaire technique, avec un ton amical et compétent. La vidéo doit utiliser des modèles et des scènes professionnels pour maintenir une image de marque cohérente. Le style visuel sera propre et structuré, rendant l'information complexe digeste, et l'audio sera une voix claire et modulée de l'avatar AI, assurant une rétention maximale pour les nouvelles recrues.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo récapitulative convaincante de 45 secondes visant à attirer des participants potentiels pour un prochain événement de suivi. Cette pièce promotionnelle doit encapsuler visuellement l'énergie et les points clés d'un webinaire industriel réussi passé, en utilisant fortement le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des séquences B-roll engageantes. Le résultat final doit être optimisé pour diverses plateformes sociales en utilisant le redimensionnement et les exports de ratio d'aspect, assurant une visualisation fluide sur mobile et desktop. Le style visuel doit être énergique et riche visuellement, accompagné d'une bande sonore excitante et motivante pour susciter l'anticipation.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Récapitulatives de Webinaires

Transformez sans effort vos enregistrements de webinaires ou scripts en vidéos de moments forts engageantes qui capturent les idées clés et élargissent votre portée.

1
Step 1
Téléchargez Votre Contenu
Commencez par télécharger votre enregistrement de webinaire ou collez votre script directement dans l'éditeur. Intégrez facilement vos matières premières pour un traitement rapide.
2
Step 2
Générez des Voix Off AI
Donnez vie à votre script avec des voix off AI réalistes. Entrez simplement votre texte et choisissez parmi une variété de voix pour narrer professionnellement les moments forts de votre webinaire.
3
Step 3
Ajoutez des Sous-titres et Captions
Assurez-vous que votre vidéo récapitulative est accessible et engageante pour tous les spectateurs en générant automatiquement des sous-titres et captions précis. Améliorez la compréhension et la portée.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Une fois votre récapitulatif perfectionné, exportez votre vidéo dans divers ratios d'aspect adaptés à différentes plateformes. Partagez facilement votre contenu de qualité professionnelle.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez Plus de Contenu Éducatif

Exploitez l'AI pour produire un contenu éducatif diversifié à partir de webinaires, atteignant une base d'apprenants mondiale plus large.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos récapitulatives de webinaires engageantes ?

HeyGen utilise une AI avancée pour transformer le contenu brut des webinaires en "vidéos récapitulatives" professionnelles. Utilisez les "avatars AI", les "voix off AI" et les capacités de "Text-to-video à partir de script" de HeyGen pour générer efficacement un contenu "vidéo de moments forts" captivant qui capte l'attention du public, fonctionnant comme un "créateur de vidéos récapitulatives de webinaires" de premier ordre.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos récapitulatives ?

HeyGen propose un "éditeur vidéo" robuste avec divers "modèles vidéo", un accès étendu à une "bibliothèque de médias" et des "graphiques animés" dynamiques pour personnaliser votre "vidéo récapitulative". Vous pouvez également ajouter automatiquement des "sous-titres/captions" et contrôler le "redimensionnement et les exports de ratio d'aspect" pour diverses plateformes, assurant une flexibilité technique.

Est-il possible de générer rapidement des vidéos récapitulatives avec HeyGen ?

Oui, HeyGen est conçu comme un "générateur de vidéos récapitulatives de webinaires" efficace. En utilisant sa fonctionnalité "Text-to-video à partir de script" et une variété de "modèles" préconstruits, vous pouvez considérablement rationaliser le processus de "création de contenu" et produire des "vidéos récapitulatives" de haute qualité en une fraction du temps par rapport aux méthodes traditionnelles.

Comment HeyGen garantit-il que les vidéos récapitulatives sont prêtes pour les réseaux sociaux et le partage ?

HeyGen rend "l'exportation et le partage" fluides, avec des fonctionnalités comme le "redimensionnement de ratio d'aspect" pour optimiser vos "vidéos récapitulatives" pour diverses plateformes "Social Media". Les "sous-titres/captions" automatiques et les "voix off AI" de haute qualité garantissent que votre contenu est accessible et engageant pour un public plus large, préparant votre "vidéo AI" pour une large distribution.

