Créez un récapitulatif dynamique de 45 secondes pour un webinaire destiné aux professionnels du marketing occupés, mettant en avant les points clés avec un style visuel moderne et élégant, une musique de fond entraînante et une voix off claire et concise. Soulignez comment les capacités de génération de texte en vidéo et de voix off de HeyGen simplifient la création de contenu.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo convaincante de 30 secondes ciblant les créateurs de contenu et les petites entreprises, illustrant comment générer des moments forts captivants à partir de sessions plus longues en utilisant HeyGen. L'approche visuelle doit être propre et professionnelle, avec un avatar AI engageant pour délivrer l'information, le tout construit efficacement avec les divers modèles et scènes de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo informative de 60 secondes pour les animateurs de webinaires et les éducateurs, démontrant des stratégies efficaces pour réutiliser votre contenu afin d'engager les réseaux sociaux. Cette pièce doit présenter un style visuel lumineux et engageant avec des superpositions de texte à l'écran, un mélange de séquences d'archives pertinentes de la bibliothèque multimédia de HeyGen, et garantir la présence de sous-titres clairs tout au long.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo promotionnelle concise et percutante de 20 secondes pour les organisateurs d'événements, mettant en avant la valeur essentielle d'un événement en utilisant le créateur de vidéos récapitulatives de HeyGen. Le style visuel doit être percutant et énergique, avec des coupes rapides et un texte puissant, garantissant une visualisation optimale sur toutes les plateformes grâce au redimensionnement et à l'exportation des formats d'image.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Récapitulatives de Webinaires

Transformez rapidement vos webinaires enregistrés en vidéos récapitulatives captivantes alimentées par l'AI avec des modèles personnalisables et des moments forts engageants pour un partage facile sur les réseaux sociaux.

1
Step 1
Téléchargez Votre Webinaire
Téléchargez l'enregistrement de votre webinaire ou collez un lien vidéo. Notre plateforme transcrit automatiquement le contenu vidéo, le rendant prêt pour votre récapitulatif.
2
Step 2
Choisissez un Modèle Vidéo
Sélectionnez parmi une variété de modèles vidéo professionnels conçus pour les récapitulatifs de webinaires, offrant un démarrage rapide à votre processus créatif.
3
Step 3
Intégrez des Avatars AI
Améliorez votre récapitulatif avec des visuels dynamiques et une présentation. Intégrez des avatars AI pour présenter des informations clés ou fournir des voix off engageantes.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre récapitulatif terminé, exportez-le en haute qualité. Utilisez les fonctionnalités de redimensionnement et d'exportation des formats d'image pour générer des versions optimisées pour diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Promouvez les Webinaires Futurs avec l'AI

Exploitez la vidéo AI pour créer des extraits promotionnels à fort impact à partir des récapitulatifs de webinaires, incitant aux inscriptions pour votre prochain événement.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les animateurs de webinaires à créer des vidéos récapitulatives captivantes ?

HeyGen permet aux animateurs de webinaires de transformer facilement de longs webinaires en contenu concis et engageant. Nos outils alimentés par l'AI simplifient la production vidéo, vous permettant de créer rapidement des récapitulatifs de webinaires captivants qui réutilisent votre contenu précieux pour une portée plus large.

Quels outils alimentés par l'AI HeyGen propose-t-il pour simplifier la production vidéo ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et des voix off AI pour simplifier considérablement votre flux de travail de production vidéo. Cela vous permet de générer du contenu vidéo professionnel, y compris des récapitulatifs de webinaires, à partir de simples scripts textuels avec une efficacité inégalée.

Puis-je personnaliser les modèles vidéo et les éléments visuels dans mes vidéos récapitulatives HeyGen ?

Absolument. HeyGen propose une large gamme de modèles vidéo personnalisables, vous permettant d'ajouter une image de marque personnalisée, des superpositions de texte et des moments forts. Vous pouvez facilement adapter vos vidéos récapitulatives de webinaires pour capturer des moments clés et les optimiser pour le partage sur les réseaux sociaux.

HeyGen prend-il en charge la transcription vidéo et l'ajout de sous-titres pour l'accessibilité ?

Oui, HeyGen transcrit automatiquement votre contenu vidéo et propose des sous-titres personnalisables, améliorant l'accessibilité et l'engagement pour vos vidéos récapitulatives de webinaires. Cela garantit que votre message est clair et atteint un public plus large sur toutes les plateformes.

