Créateur de Vidéos Promo de Webinaire : Facilitez les Inscriptions
Créez instantanément des vidéos promo de webinaire captivantes pour augmenter les inscriptions, en utilisant des modèles et scènes personnalisables.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo promo de webinaire engageante de 45 secondes destinée aux équipes marketing et aux organisateurs d'événements, conçue pour inciter aux inscriptions. Adoptez un style visuel vibrant et dynamique qui met en avant la polyvalence des différents modèles de vidéos de webinaires, accompagné d'une voix off AI énergique et d'une musique de fond subtile. Montrez comment les modèles et scènes de HeyGen peuvent rapidement produire un contenu promotionnel de haute qualité.
Produisez une vidéo explicative concise de 1,5 minute pour les propriétaires de petites entreprises et les créateurs de contenu, illustrant la facilité de génération de prospects avec un éditeur vidéo en ligne. Le style visuel doit être convivial et accessible, avec un avatar AI utile guidant les spectateurs à travers le processus, en utilisant la génération de voix off intuitive de HeyGen. L'audio doit conserver un ton conversationnel, rendant les fonctionnalités complexes accessibles.
Concevez une vidéo de formation d'entreprise informative de 2 minutes pour les éducateurs et les équipes de support technique, présentant un nouveau processus ou produit. Le style visuel doit être détaillé et multi-scènes, incorporant des séquences de stock de haute qualité pour expliquer des sujets complexes. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information avec une voix off AI mesurée et claire, démontrant comment un puissant créateur de vidéos promotionnelles peut faciliter un apprentissage complet.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Promos de Webinaire à Haute Conversion.
Générez des publicités vidéo professionnelles et accrocheuses pour vos webinaires en quelques minutes pour augmenter significativement les inscriptions.
Produisez des Clips Partageables sur les Réseaux Sociaux.
Créez rapidement des clips vidéo courts et engageants et des teasers pour les réseaux sociaux afin d'amplifier la portée de votre webinaire et susciter l'intérêt.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création vidéo avec l'AI ?
HeyGen est un éditeur vidéo AI qui utilise des outils AI avancés comme le texte-à-vidéo à partir d'un script et les voix off AI pour simplifier la production. Notre éditeur vidéo en ligne permet aux utilisateurs de créer efficacement du contenu professionnel sans compétences techniques complexes.
Puis-je rapidement produire une vidéo promo de webinaire en utilisant les modèles de HeyGen ?
Absolument ! HeyGen propose une large sélection de modèles gratuits, y compris ceux spécifiquement pour les vidéos promo de webinaire. Notre éditeur intuitif par glisser-déposer permet une personnalisation rapide, facilitant la création de contenu engageant.
Comment les vidéos HeyGen peuvent-elles aider à générer des prospects et à inciter aux inscriptions pour les événements ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos promotionnelles convaincantes optimisées pour diverses plateformes de médias sociaux. En utilisant des fonctionnalités comme le redimensionnement du format d'image, vos vidéos capteront efficacement l'attention du public, aidant à générer des prospects et à inciter aux inscriptions.
Quelles capacités avancées HeyGen offre-t-il pour la personnalisation vidéo ?
HeyGen fournit des outils AI sophistiqués tels que des avatars AI et des sous-titres automatiques pour améliorer vos vidéos. Vous pouvez personnaliser davantage avec des contrôles de marque, intégrer une bibliothèque de médias/soutien de stock, et affiner vos créations en utilisant nos outils complets d'édition vidéo.