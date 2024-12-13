Créez une vidéo dynamique de 60 secondes pour les professionnels techniques et les chefs de produit, montrant comment un éditeur vidéo AI simplifie la création de contenu. Le style visuel doit être moderne et comporter des superpositions de texte à l'écran épurées, complétées par un avatar AI professionnel. L'audio doit être une voix off AI claire et autoritaire, soulignant l'efficacité de la création de vidéos à partir d'un script en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.

