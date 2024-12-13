Créateur de Vidéos Promo de Webinaire : Facilitez les Inscriptions

Créez instantanément des vidéos promo de webinaire captivantes pour augmenter les inscriptions, en utilisant des modèles et scènes personnalisables.

Créez une vidéo dynamique de 60 secondes pour les professionnels techniques et les chefs de produit, montrant comment un éditeur vidéo AI simplifie la création de contenu. Le style visuel doit être moderne et comporter des superpositions de texte à l'écran épurées, complétées par un avatar AI professionnel. L'audio doit être une voix off AI claire et autoritaire, soulignant l'efficacité de la création de vidéos à partir d'un script en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promo de webinaire engageante de 45 secondes destinée aux équipes marketing et aux organisateurs d'événements, conçue pour inciter aux inscriptions. Adoptez un style visuel vibrant et dynamique qui met en avant la polyvalence des différents modèles de vidéos de webinaires, accompagné d'une voix off AI énergique et d'une musique de fond subtile. Montrez comment les modèles et scènes de HeyGen peuvent rapidement produire un contenu promotionnel de haute qualité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative concise de 1,5 minute pour les propriétaires de petites entreprises et les créateurs de contenu, illustrant la facilité de génération de prospects avec un éditeur vidéo en ligne. Le style visuel doit être convivial et accessible, avec un avatar AI utile guidant les spectateurs à travers le processus, en utilisant la génération de voix off intuitive de HeyGen. L'audio doit conserver un ton conversationnel, rendant les fonctionnalités complexes accessibles.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de formation d'entreprise informative de 2 minutes pour les éducateurs et les équipes de support technique, présentant un nouveau processus ou produit. Le style visuel doit être détaillé et multi-scènes, incorporant des séquences de stock de haute qualité pour expliquer des sujets complexes. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information avec une voix off AI mesurée et claire, démontrant comment un puissant créateur de vidéos promotionnelles peut faciliter un apprentissage complet.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Promo de Webinaire

Créez facilement des vidéos promo de webinaire captivantes qui attirent les participants et augmentent les inscriptions avec notre éditeur vidéo AI intuitif.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez avec une mise en page préconçue de notre vaste collection de modèles de vidéos de webinaire pour rapidement poser les bases de votre promotion.
2
Step 2
Ajoutez Vos Médias
Incorporez vos éléments de marque ou choisissez parmi notre bibliothèque de médias/soutien de stock pour enrichir votre vidéo avec des visuels et audio convaincants.
3
Step 3
Générez des Voix Off
Rédigez votre message avec un audio professionnel en utilisant notre génération de voix off AI pour donner vie à votre script.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Finalisez votre vidéo et optimisez-la pour n'importe quelle plateforme en utilisant le redimensionnement du format d'image et les exports, garantissant qu'elle soit parfaite où que vous la partagiez.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élargissez l'Audience de Votre Webinaire à l'Échelle Mondiale

Produisez des vidéos promotionnelles localisées avec l'AI pour atteindre efficacement un public diversifié et mondial pour vos webinaires éducatifs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création vidéo avec l'AI ?

HeyGen est un éditeur vidéo AI qui utilise des outils AI avancés comme le texte-à-vidéo à partir d'un script et les voix off AI pour simplifier la production. Notre éditeur vidéo en ligne permet aux utilisateurs de créer efficacement du contenu professionnel sans compétences techniques complexes.

Puis-je rapidement produire une vidéo promo de webinaire en utilisant les modèles de HeyGen ?

Absolument ! HeyGen propose une large sélection de modèles gratuits, y compris ceux spécifiquement pour les vidéos promo de webinaire. Notre éditeur intuitif par glisser-déposer permet une personnalisation rapide, facilitant la création de contenu engageant.

Comment les vidéos HeyGen peuvent-elles aider à générer des prospects et à inciter aux inscriptions pour les événements ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos promotionnelles convaincantes optimisées pour diverses plateformes de médias sociaux. En utilisant des fonctionnalités comme le redimensionnement du format d'image, vos vidéos capteront efficacement l'attention du public, aidant à générer des prospects et à inciter aux inscriptions.

Quelles capacités avancées HeyGen offre-t-il pour la personnalisation vidéo ?

HeyGen fournit des outils AI sophistiqués tels que des avatars AI et des sous-titres automatiques pour améliorer vos vidéos. Vous pouvez personnaliser davantage avec des contrôles de marque, intégrer une bibliothèque de médias/soutien de stock, et affiner vos créations en utilisant nos outils complets d'édition vidéo.

