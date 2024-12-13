Générateur de Vidéos de Formation en Gestion de Patrimoine pour un Contenu Engagé

Transformez votre formation en gestion de patrimoine avec l'AI. Créez facilement des vidéos explicatives financières engageantes en utilisant la fonctionnalité Texte-vidéo de HeyGen.

Développez une vidéo de 60 secondes ciblant les conseillers financiers et leurs clients, expliquant l'approche personnalisée de la gestion de patrimoine. Le style visuel doit être professionnel et digne de confiance, avec un avatar AI délivrant une narration claire et engageante grâce à une génération de voix off de haute qualité, favorisant un engagement client plus fort et établissant une relation de confiance.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative de 45 secondes conçue pour les nouveaux investisseurs, simplifiant des sujets complexes d'éducation financière comme la diversification. La vidéo doit adopter un style informatif et visuellement dynamique, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour illustrer les concepts avec des visuels pertinents et générer un texte-vidéo précis à partir du script pour une présentation fluide.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo rapide de 30 secondes offrant des conseils essentiels en finance personnelle pour les individus cherchant un coaching financier concret. La présentation visuelle doit être dynamique et encourageante, en utilisant les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour un aspect soigné, complété par des sous-titres/captions clairs pour améliorer l'accessibilité et renforcer les messages clés.
Exemple de Prompt 3
Imaginez un contenu dynamique de 90 secondes pour les réseaux sociaux destiné aux entreprises financières cherchant à élargir leur portée numérique avec un contenu engageant sur la gestion de patrimoine. La vidéo nécessite une esthétique visuelle moderne et nette, optimisée pour diverses plateformes grâce à la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen, avec une narration confiante délivrée via texte-vidéo à partir du script.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Utiliser un Générateur de Vidéos de Formation en Gestion de Patrimoine

Créez rapidement un contenu éducatif financier professionnel et engageant avec l'AI, rationalisant votre flux de travail et améliorant la compréhension des clients.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par définir le contenu de votre formation en gestion de patrimoine. Utilisez la fonctionnalité "Texte-vidéo à partir de script" pour transformer instantanément vos explications écrites de concepts d'investissement en scènes vidéo dynamiques, garantissant une éducation financière précise et complète.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI et Modèle
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour représenter visuellement votre marque, et choisissez un modèle professionnel qui répond à vos besoins de formation en gestion de patrimoine. Cette étape vous permet de personnaliser l'apparence de votre vidéo, rendant votre contenu financier accessible et engageant.
3
Step 3
Appliquez le Branding et la Voix Off
Intégrez le logo et les couleurs de votre marque en utilisant les "contrôles de branding" pour maintenir une présence professionnelle cohérente. Améliorez votre message avec une "génération de voix off" naturelle pour articuler clairement des stratégies financières complexes et fournir une narration engageante.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Formation
Finalisez votre vidéo de formation en gestion de patrimoine en l'exportant dans divers formats et ratios d'aspect en utilisant la fonctionnalité "Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect". Cela prépare votre contenu de haute qualité pour une distribution fluide sur les plateformes, augmentant efficacement l'engagement des clients et la portée en ligne.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Aperçus Financiers Rapides

.

Créez rapidement des vidéos courtes et captivantes pour les réseaux sociaux afin de partager des conseils financiers et d'engager les clients sans effort.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives financières AI ?

HeyGen vous permet de produire facilement des vidéos explicatives financières AI professionnelles et engageantes en utilisant des avatars AI avancés et des capacités de texte-vidéo à partir de script. Cela permet une visualisation claire des concepts financiers complexes et des stratégies d'investissement sans expérience de production étendue.

Puis-je personnaliser les vidéos de formation financière avec l'identité de ma marque en utilisant HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et des modèles spécifiques au secteur financier dans vos vidéos de formation financière. Cela garantit une apparence cohérente et professionnelle pour tout votre contenu d'engagement client et d'éducation financière.

Quels types de vidéos de formation en gestion de patrimoine puis-je générer avec la plateforme de HeyGen ?

HeyGen est un générateur de vidéos de formation en gestion de patrimoine polyvalent qui vous permet de créer un contenu diversifié, des vidéos explicatives d'investissement aux vidéos de coaching financier. Il vous suffit d'entrer votre script, et HeyGen le transformera en narration engageante et en visuels animés, parfaits pour enseigner de nouvelles compétences ou partager des conseils en finance personnelle.

Comment HeyGen assure-t-il la création de contenu engageant pour les professionnels de la finance ?

HeyGen utilise la production vidéo AI pour simplifier le processus de création de contenu de haute qualité et engageant pour les professionnels de la finance. Avec des fonctionnalités telles que les voix off AI, les modèles personnalisables et les graphiques professionnels, vous pouvez produire efficacement du contenu convaincant pour les réseaux sociaux et des matériaux éducatifs qui résonnent avec votre audience.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo