Créez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux, destinée au grand public, en utilisant le concept de "créateur de vidéos sur la gestion des déchets", présentant des conseils rapides pour réduire les déchets ménagers. Le style visuel doit être lumineux et engageant avec une bande sonore énergique et moderne, et une voix off claire et concise, facilement générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, pour capter l'attention et promouvoir des pratiques durables en ligne.

