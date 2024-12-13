Créez une vidéo de formation engageante de 60 secondes pour les nouveaux employés d'entrepôt, démontrant les protocoles de sécurité critiques de l'entrepôt, en utilisant des visuels clairs et lumineux et une voix off professionnelle et rassurante. Ce prompt de 'générateur de vidéo de sécurité d'entrepôt' utilisera les 'avatars AI' de HeyGen pour illustrer les techniques appropriées de levage, d'empilage et de navigation, assurant une présentation cohérente et relatable pour la prévention des accidents.

