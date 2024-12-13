Générateur de Vidéos d'Intégration en Entrepôt : Formation Rapide

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo d'instruction percutante de 60 secondes pour tout le personnel de l'entrepôt, illustrant clairement les procédures de sécurité critiques avec des visuels professionnels et illustratifs et une voix off précise et informative générée grâce à la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo dynamique de 30 secondes conçue pour les nouveaux employés rejoignant l'équipe de l'entrepôt, mettant en avant la culture d'entreprise avec des visuels amicaux des membres de l'équipe et une bande sonore inspirante, facilement créée avec les modèles et scènes vidéo diversifiés de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de formation complète de 90 secondes pour les nouveaux associés de l'entrepôt, détaillant l'utilisation d'un système interne spécifique à travers des visuels clairs et étape par étape et une voix calme et instructive, enrichie par les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos d'intégration en entrepôt

Produisez rapidement des vidéos d'intégration professionnelles pour votre équipe d'entrepôt en utilisant l'AI, simplifiant la formation des nouveaux employés et assurant des expériences cohérentes.

1
Step 1
Créez votre Script
Tapez ou collez facilement votre contenu d'instruction. Notre plateforme utilise la technologie de texte-à-vidéo pour préparer votre script à la présentation visuelle.
2
Step 2
Choisissez un Présentateur AI
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI professionnels pour servir de guide à l'écran pour les nouveaux employés de l'entrepôt.
3
Step 3
Personnalisez les Éléments Visuels
Intégrez l'identité de votre entreprise en appliquant des contrôles de branding, garantissant que votre vidéo s'aligne avec les directives internes et a un aspect professionnel.
4
Step 4
Générez votre Vidéo
Produisez votre vidéo d'intégration en entrepôt complète, enrichie par une génération de voix off naturelle, prête à informer et engager vos nouveaux employés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Procédures Complexes en Entrepôt

.

Transformez des directives opérationnelles et de sécurité complexes en vidéos d'instruction claires et faciles à comprendre pour tout le personnel de l'entrepôt.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment puis-je créer rapidement des vidéos d'intégration efficaces pour les nouveaux employés de l'entrepôt ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen simplifie la création de vidéos d'instruction engageantes pour la formation des nouveaux employés. Utilisez les capacités de texte-à-vidéo et les avatars AI pour produire des vidéos d'intégration de haute qualité et cohérentes sans temps de production étendu.

HeyGen permet-il de maintenir la cohérence de la marque dans les vidéos de formation des employés ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de branding robustes pour garantir que toutes les vidéos de formation d'entreprise s'alignent avec l'identité de votre entreprise. Intégrez facilement votre logo, vos couleurs et des éléments visuels spécifiques dans vos vidéos de formation et de bienvenue, assurant une expérience professionnelle et cohérente.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un générateur de vidéos AI idéal pour la formation en entrepôt ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et la génération de voix off pour transformer des scripts en vidéos de formation dynamiques pour l'entrepôt. Avec une riche bibliothèque multimédia et des modèles et scènes vidéo personnalisables, vous pouvez créer des cours engageants et des vidéos explicatives qui améliorent la rétention des employés et la compréhension des procédures opérationnelles standard (SOP).

HeyGen est-il adapté à la création d'un grand volume de vidéos d'automatisation des processus et d'instruction ?

Absolument. HeyGen est conçu pour rationaliser le processus de création de vidéos, en faisant un créateur de vidéos d'intégration efficace pour générer de nombreuses vidéos d'instruction et de contenu d'automatisation des processus. Son interface conviviale et sa capacité à augmenter la production aident les spécialistes RH à gérer facilement des vidéos de formation complètes pour les employés.

