Créateur de Vidéos Walmart : Créez des Vidéos Engagantes Rapidement
Créez facilement des vidéos professionnelles avec des avatars AI, transformant vos scripts en visuels captivants.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Réalisez une vidéo explicative informative de 45 secondes pour les créateurs de cours en ligne, simplifiant un concept technique complexe avec des visuels clairs et illustratifs et une voix calme et autoritaire. Cette vidéo doit tirer parti de la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour une narration précise et des sous-titres intégrés pour améliorer l'accessibilité et la portée.
Produisez une vidéo authentique de 60 secondes 'Rencontrez notre équipe' destinée aux futurs employés pour les communications internes de l'entreprise, présentant des visuels chaleureux et personnels et une voix enthousiaste et amicale. Incorporez un mélange de séquences personnalisées et de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, en veillant à ce que le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations soient optimisés pour diverses plateformes, en faisant une pièce de production vidéo soignée.
Développez une publicité rapide de 15 secondes pour les réseaux sociaux conçue pour les équipes marketing promouvant une vente flash, caractérisée par des visuels rapides et accrocheurs avec une musique de fond entraînante et un texte percutant à l'écran. Cette courte vidéo doit utiliser efficacement les modèles et scènes de HeyGen pour un délai d'exécution rapide et la fonction de texte en vidéo à partir d'un script pour générer rapidement des voix off convaincantes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo à Fort Impact.
Produisez rapidement des publicités vidéo convaincantes qui stimulent l'engagement et augmentent les ventes pour les produits et promotions Walmart.
Développez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Générez des vidéos courtes et captivantes pour les plateformes de réseaux sociaux afin d'améliorer la présence de la marque et de connecter efficacement avec les clients.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier mon processus de création vidéo ?
HeyGen vous permet de créer du contenu vidéo sans effort en transformant le texte en vidéos captivantes avec des avatars AI et des modèles professionnels. Cet outil de création de vidéos en ligne simplifie l'ensemble du processus de création vidéo, le rendant accessible à tous.
HeyGen prend-il en charge le branding avancé pour la production vidéo ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque directement dans votre production vidéo. Vous pouvez également utiliser sa bibliothèque de médias et ajouter des sous-titres professionnels pour un produit final soigné.
Quels outils innovants HeyGen propose-t-il pour réaliser des vidéos ?
HeyGen propose des outils innovants tels que des avatars AI et des capacités de texte en vidéo à partir de script pour révolutionner votre façon de créer des vidéos. Ce logiciel avancé inclut la génération de voix off naturelle, faisant de HeyGen un puissant créateur de vidéos pour des besoins divers.
HeyGen peut-il produire des vidéos courtes adaptées à diverses plateformes ?
Oui, HeyGen est un créateur de vidéos idéal pour produire des vidéos courtes de haute qualité adaptées à différentes plateformes. Ses options de redimensionnement des ratios d'aspect et d'exportation, combinées à des sous-titres automatiques, simplifient le processus de montage vidéo et garantissent que votre contenu est parfaitement optimisé pour n'importe quel canal.