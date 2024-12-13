Générateur de Vidéos pour Walmart Marketplace : Augmentez les Ventes avec l'AI
Augmentez l'engagement client et les ventes avec la génération de vidéos produits AI optimisée pour les marketplaces, en utilisant la Génération de voix off.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo informative de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises cherchant à améliorer "l'engagement client" sur leur page de détails produit. Utilisez un "avatar AI" amical pour expliquer les avantages du produit, accompagné de visuels engageants et d'un style audio professionnel et apaisant, mettant en avant la puissance d'une "plateforme de génération vidéo alimentée par l'AI".
Générez une vidéo de 60 secondes visuellement époustouflante de "médias riches" conçue pour les équipes marketing afin de promouvoir les lancements de nouveaux produits sur les "réseaux sociaux". Le style doit être rapide avec des graphismes modernes et une piste audio accrocheuse et tendance. Utilisez "Texte en vidéo à partir de script" pour créer sans effort des scènes dynamiques qui captent l'attention.
Produisez une vidéo de marque concise de 20 secondes pour les entreprises axées sur la "génération de vidéos produits AI optimisée pour les marketplaces" spécifiquement pour "Walmart Marketplace". La vidéo doit présenter une esthétique visuelle épurée, maintenir la cohérence de la marque grâce aux "Contrôles de branding", accompagnée d'une voix off claire et confiante et d'une musique de fond minimale et sophistiquée.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Produisez des Vidéos Produits à Fort Impact.
Générez rapidement des vidéos produits dynamiques pour améliorer vos annonces sur Walmart Marketplace et attirer plus d'acheteurs.
Augmentez la Visibilité des Produits sur les Réseaux Sociaux.
Créez sans effort des vidéos courtes engageantes pour les plateformes sociales, générant du trafic et de l'intérêt pour vos produits sur Walmart Marketplace.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mes annonces produits sur Walmart Marketplace ?
La plateforme de génération vidéo alimentée par l'AI de HeyGen permet aux vendeurs e-commerce de créer rapidement des vidéos produits captivantes spécifiquement optimisées pour Walmart Marketplace. Ces médias riches peuvent considérablement augmenter les ventes et les conversions de commandes en engageant les clients avec un contenu visuel dynamique.
Quelles fonctionnalités AI offre HeyGen pour créer des vidéos produits dynamiques ?
HeyGen utilise une AI avancée pour simplifier la création de vidéos, y compris le Texte en vidéo à partir de script et la Génération de voix off professionnelle. Les utilisateurs peuvent également utiliser des avatars AI et des sous-titres automatiques pour produire des vidéos produits engageantes et dynamiques pour diverses plateformes.
Puis-je personnaliser les vidéos produits générées par HeyGen pour correspondre à ma marque ?
Absolument, HeyGen offre des Contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et d'autres éléments dans vos vidéos produits. Vous pouvez également personnaliser les scènes, utiliser la bibliothèque de médias et ajuster le redimensionnement du format pour assurer la cohérence de la marque.
Comment HeyGen aide-t-il les vendeurs e-commerce à améliorer l'engagement client et les ventes ?
HeyGen permet aux vendeurs e-commerce de créer des vidéos produits AI de haute qualité, optimisées pour les marketplaces, qui captivent les audiences. En fournissant des médias riches engageants, HeyGen aide à améliorer l'engagement client, à augmenter la visibilité des produits et à booster les ventes pour les entreprises.