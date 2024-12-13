Créateur de Vidéos de Démonstration : Créez des Démos Engagantes

Transformez des scripts en vidéos de démonstration époustouflantes sans effort avec le texte en vidéo à partir de script.

Concevez une vidéo de démonstration d'une minute montrant comment utiliser la fonctionnalité 'nouveau projet' dans un logiciel de gestion de projet fictif. Cette vidéo, destinée aux nouveaux utilisateurs du logiciel, doit adopter un style visuel professionnel et épuré avec une narration audio amicale et claire, en utilisant la génération de voix off efficace de HeyGen pour expliquer chaque étape.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de présentation de 90 secondes engageante pour annoncer et illustrer une mise à jour importante dans une application mobile, ciblant les utilisateurs existants et les chefs de produit. Le style visuel doit être moderne et dynamique, avec une musique de fond entraînante, en utilisant les Modèles et scènes de HeyGen pour une présentation soignée et cohérente des nouvelles fonctionnalités.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo complète de 2 minutes détaillant une Procédure Opérationnelle Standard (POS) technique pour les équipes de support informatique. Cette documentation vidéo générée par l'IA doit maintenir un style visuel informatif et structuré, complété par une voix explicative précise, en utilisant pleinement les avatars IA de HeyGen pour présenter clairement les étapes complexes sans nécessiter de présentateur en direct.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo succincte de 45 secondes expliquant les trois principaux avantages d'un service de stockage cloud fictif pour les propriétaires de petites entreprises. La vidéo doit avoir un style visuel lumineux et encourageant et un ton audio optimiste et persuasif, en utilisant efficacement les Sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et renforcer les messages clés avant que les utilisateurs ne partagent et exportent leurs créations finales.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Démonstration

Créez sans effort des vidéos de démonstration professionnelles qui éduquent et engagent votre audience, simplifiant votre processus de la capture d'écran à l'exportation finale.

1
Step 1
Enregistrez Votre Écran ou Téléchargez des Séquences
Commencez par capturer votre produit ou logiciel en action avec un enregistrement d'écran, ou téléchargez des clips vidéo existants pour commencer votre démonstration.
2
Step 2
Éditez Votre Démonstration avec Facilité
Utilisez l'éditeur intuitif par glisser-déposer pour organiser vos clips, couper des segments et structurer le flux de votre vidéo sans effort.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Alimentées par l'IA
Générez des voix off professionnelles avec l'IA pour expliquer clairement chaque étape, enrichissant votre démonstration avec une narration engageante.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Démonstration
Finalisez votre vidéo de démonstration professionnelle et exportez-la facilement dans divers formats, prête à être partagée avec votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Partagez Rapidement des Démonstrations de Fonctionnalités sur les Réseaux Sociaux

Créez rapidement des vidéos de démonstration courtes et engageantes pour démontrer les fonctionnalités et processus de produits sur les plateformes de réseaux sociaux.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de démonstration ?

HeyGen simplifie l'ensemble du processus, vous permettant de créer des vidéos de démonstration professionnelles avec des fonctionnalités IA. Son éditeur intuitif par glisser-déposer et ses nombreux modèles vidéo permettent une production rapide du script à la vidéo finale soignée.

Quelles fonctionnalités IA HeyGen offre-t-il pour améliorer les vidéos de démonstration de fonctionnalités ?

HeyGen intègre des fonctionnalités IA avancées pour élever vos vidéos de démonstration de fonctionnalités, y compris des avatars IA réalistes et la génération automatique de voix off à partir de texte. Vous pouvez également ajouter facilement des sous-titres, garantissant que votre message est clair et accessible.

HeyGen prend-il en charge l'enregistrement d'écran pour des vidéos tutoriels détaillées ?

Oui, HeyGen permet des capacités d'enregistrement d'écran fluides via son extension de navigateur et son application de bureau, parfaites pour capturer des actions étape par étape dans des vidéos tutoriels détaillées et du contenu d'intégration utilisateur. Vous pouvez ensuite éditer facilement ces enregistrements au sein de la plateforme.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour le branding des vidéos de démonstration avec HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de branding complets et un éditeur vidéo polyvalent, vous permettant de personnaliser vos vidéos de démonstration de design. Vous pouvez exploiter divers modèles vidéo, ajouter des superpositions de texte, ajuster les mises en page et incorporer le logo et les couleurs de votre marque pour créer une vidéo d'aspect professionnel.

