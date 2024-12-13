Générateur de Vidéos de Démonstration : Vidéos Explicatives AI Simplifiées

Créez rapidement des documentations vidéo générées par AI et des vidéos d'intégration client, en utilisant la génération de voix off réaliste.

Créez une vidéo de présentation produit de 90 secondes pour les nouveaux utilisateurs de logiciels, en démontrant les fonctionnalités clés avec un style visuel moderne et épuré et une voix off dynamique et professionnelle générée grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen. Cette vidéo de démonstration doit simplifier le processus d'intégration initiale, rendant les fonctions complexes faciles à comprendre.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative d'une minute présentant une mise à jour de processus pour les équipes internes, avec un avatar AI amical pour les guider à travers les étapes. Le style visuel doit être engageant et illustratif, complété par une voix off claire et informative, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour une documentation vidéo personnalisée et efficace générée par AI.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo d'intégration client de 45 secondes destinée aux nouveaux utilisateurs d'une application mobile, visant une adoption rapide des fonctionnalités. Utilisez un style visuel vibrant et convivial avec une musique de fond énergique et une voix off encourageante, facilement réalisable avec les modèles et scènes de HeyGen pour simplifier la création et améliorer l'expérience globale du générateur de vidéos de démonstration.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de démonstration technique de 2 minutes pour un public mondial, montrant des fonctionnalités logicielles avancées avec un accent sur la clarté et l'instruction. Le style visuel doit être propre et précis, soutenu par une voix off sophistiquée générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, assurant une narration professionnelle et cohérente pour des sujets complexes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Démonstration

Créez facilement des vidéos de démonstration engageantes avec AI, transformant vos scripts et idées en présentations de produits et documentations professionnelles.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Commencez par sélectionner un modèle approprié ou en partant de zéro avec votre script. Utilisez la fonctionnalité "Texte-à-vidéo à partir du script" pour remplir instantanément vos scènes.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et une Voix
Améliorez votre démonstration en intégrant des "avatars AI" dynamiques pour présenter l'information, et générez des voix off professionnelles pour une narration claire.
3
Step 3
Affinez Votre Vidéo
Assurez l'accessibilité et la clarté pour votre audience en ajoutant des "Sous-titres" précis à votre vidéo. Ajustez le timing et les visuels pour parfaitement aligner votre flux de démonstration.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre création en choisissant votre résolution de sortie souhaitée et "Redimensionnement des ratios d'aspect & exportations." Partagez facilement votre vidéo de démonstration complétée sur vos plateformes préférées.

Cas d'Utilisation

Produisez des Présentations de Produits Engagantes pour les Réseaux Sociaux

Créez rapidement des démonstrations courtes captivantes et des vidéos de présentation de produits optimisées pour les plateformes de réseaux sociaux pour capter l'attention.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos explicatives de haute qualité ?

HeyGen simplifie la production de vidéos explicatives grâce à sa plateforme AI générative. Les utilisateurs peuvent convertir du texte en vidéo, choisir parmi divers avatars AI, et générer des voix off naturelles, rendant la création de vidéos explicatives professionnelles efficace.

HeyGen peut-il aider avec les aspects techniques du branding vidéo et de l'accessibilité ?

Oui, HeyGen offre des fonctionnalités robustes pour le branding et l'accessibilité. Vous pouvez personnaliser les modèles avec votre logo et vos couleurs, assurant une identité de marque cohérente, et générer automatiquement des sous-titres précis pour améliorer l'accessibilité de vos vidéos d'intégration client.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos de démonstration efficace pour les présentations de produits ?

HeyGen excelle en tant que générateur de vidéos de démonstration en utilisant l'AI pour simplifier la création de vidéos de présentation de produits engageantes. Son éditeur intuitif de glisser-déposer permet aux utilisateurs de combiner facilement des scènes, des avatars AI, et des scripts pour des guides visuels captivants.

HeyGen offre-t-il de la flexibilité dans les formats de sortie vidéo et l'intégration des médias ?

HeyGen offre une intégration média flexible avec sa vaste bibliothèque de médias et le support pour divers actifs de stock. La plateforme inclut également le redimensionnement des ratios d'aspect et des options d'exportation variées, garantissant que vos vidéos générées par AI sont optimisées pour n'importe quelle plateforme ou appareil.

