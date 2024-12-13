Créez une vidéo éducative de 45 secondes sur le vote, ciblant les primo-votants et les jeunes adultes, expliquant les étapes simples pour s'inscrire et voter. Utilisez un style visuel lumineux et engageant avec des éléments infographiques et une voix off amicale et claire générée à l'aide de la génération de voix off de HeyGen pour rendre l'information facilement compréhensible dans le cadre d'un "guide de vote" pour ces vidéos éducatives cruciales sur le vote.

Générer une Vidéo