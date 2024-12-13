Créez une vidéo captivante de 45 secondes mettant en lumière le bénévole du mois, conçue pour le personnel interne, les bénévoles actuels et les abonnés des réseaux sociaux. Le style visuel doit être chaleureux et accueillant, avec des extraits d'interviews et des images du bénévole en action, accompagnés d'une musique de fond douce et inspirante et d'une voix off claire générée grâce à la capacité de génération de voix off de HeyGen, célébrant leur dévouement comme une puissante vidéo de reconnaissance des bénévoles.

