Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez un court-métrage marketing vibrant de 45 secondes destiné aux passionnés de technologie, mettant en avant une nouvelle fonctionnalité logicielle. Le design visuel doit être dynamique avec des graphismes modernes et des coupes rapides, complété par une voix off AI énergique et entraînante. N'oubliez pas de tirer parti des sous-titres automatiques de HeyGen pour l'accessibilité, rendant le contenu du "générateur de voix off AI" encore plus captivant.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de formation interne d'une minute pour les nouveaux employés de l'entreprise, les introduisant aux valeurs fondamentales. Cette vidéo nécessite un style visuel corporatif et professionnel avec une image de marque cohérente tout au long, associée à une voix off claire, rassurante et informative. Les modèles et scènes de HeyGen peuvent simplifier la création de ces "vidéos éducatives", assurant un aspect soigné.
Exemple de Prompt 3
Produisez une annonce concise de 30 secondes sur les réseaux sociaux pour le grand public concernant un événement à venir. La présentation visuelle doit être lumineuse et accrocheuse avec du texte animé, livrée avec une voix AI amicale et concise. Utilisez la fonctionnalité de HeyGen de conversion de texte en vidéo à partir de script pour générer rapidement ces "vidéos pour les réseaux sociaux" directement à partir de votre script "texte en parole", assurant un déploiement rapide.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos avec Voix Off

Créez facilement des vidéos professionnelles avec voix off en quelques minutes en utilisant notre générateur de voix off AI intuitif, transformant le texte en parole captivante avec une intégration transparente.

1
Step 1
Générez Votre Voix Off
Utilisez notre puissant AI pour la "génération de voix off" en convertissant votre script en parole réaliste. Choisissez parmi diverses voix et langues pour correspondre parfaitement au ton de votre contenu.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu Vidéo
Téléchargez vos séquences existantes ou sélectionnez dans notre bibliothèque diversifiée de "modèles et scènes" et médias de stock. Glissez-déposez facilement les éléments pour construire votre histoire visuelle.
3
Step 3
Synchronisez et Améliorez
Alignez votre voix off générée par AI avec votre vidéo. Ajoutez automatiquement des "sous-titres" précis pour améliorer l'accessibilité et l'engagement des spectateurs sur toutes les plateformes.
4
Step 4
Exportez Votre Chef-d'œuvre
Prévisualisez votre vidéo complète avec voix off et sélectionnez votre format d'aspect préféré. "Exportez" votre production de haute qualité, prête à être partagée avec votre audience.

Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux

Créez des vidéos et des clips captivants pour les réseaux sociaux avec des voix off AI dynamiques pour augmenter l'engagement et transmettre efficacement les messages.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la génération de voix off AI pour les vidéos ?

Le générateur de voix off AI avancé de HeyGen transforme votre script en une parole naturelle pour vos vidéos. Vous pouvez simplement ajouter le texte que vous souhaitez convertir dans la vidéo, en utilisant une technologie puissante de texte en parole pour créer des voix off AI captivantes de manière efficace.

Quels outils techniques HeyGen propose-t-il pour éditer les vidéos avec voix off ?

HeyGen offre un éditeur complet de vidéos avec voix off avec une interface intuitive. Il vous permet d'éditer les voix off, de synchroniser les visuels et l'audio, et de personnaliser les vidéos avec des éléments supplémentaires en utilisant une interface de glisser-déposer pour effectuer les modifications nécessaires pour un produit final soigné.

HeyGen peut-il créer des voix off dans plusieurs langues pour une portée mondiale ?

Absolument, HeyGen prend en charge la génération de voix off dans plusieurs langues, permettant aux créateurs d'atteindre un public mondial. Cette capacité est renforcée par des fonctionnalités telles que les sous-titres générés par AI et la possibilité de doublage en un clic, assurant une large accessibilité et localisation de votre contenu.

Comment puis-je créer une vidéo complète avec voix off en utilisant la plateforme de HeyGen ?

HeyGen simplifie le processus de création d'une vidéo complète avec voix off. Vous pouvez commencer par générer une voix off à partir de votre script en utilisant notre créateur de voix off AI, puis l'intégrer avec des visuels de notre bibliothèque multimédia ou de nos modèles, et enfin exporter votre vidéo de haute qualité pour diverses plateformes.

