Produisez une vidéo explicative d'une minute à destination des propriétaires de petites entreprises et des spécialistes du marketing digital, montrant à quel point il est facile de transformer du texte en voix off professionnelle. Le style visuel doit être épuré et informatif, avec des enregistrements d'écran de l'interface HeyGen combinés à des superpositions de texte animées. L'audio comportera une voix off générée claire, démontrant la capacité efficace de génération de voix off de HeyGen et des sous-titres générés automatiquement.

