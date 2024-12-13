Générateur de Voix en Vidéo : Créez des Vidéos Époustouflantes

Transformez votre audio en contenu captivant pour les réseaux sociaux avec des avatars AI réalistes.

570/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo éducative de 90 secondes conçue pour les responsables de formation en entreprise, illustrant les fonctionnalités avancées de personnalisation des avatars AI pour créer un contenu d'intégration des employés engageant. La présentation visuelle doit être professionnelle et épurée, avec l'avatar AI démontrant diverses expressions et tenues, soutenu par une voix claire et confiante. Mettez en avant les avatars AI de HeyGen en action, en soulignant leur polyvalence dans les contextes éducatifs.
Exemple de Prompt 2
Pour les équipes de marketing international, générez une vidéo explicative complète de 2 minutes qui détaille le processus fluide d'utilisation d'un générateur de voix en vidéo pour du contenu multilingue. Visuellement, elle doit être dynamique et culturellement inclusive, avec des textes à l'écran diversifiés et une voix off polie et autoritaire en plusieurs langues. Cette vidéo doit mettre en avant la génération de voix off de HeyGen et les sous-titres/captions automatiques pour démontrer la portée mondiale.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo promotionnelle de 45 secondes pour les créateurs de contenu avancés et les agences numériques, démontrant comment les modèles vidéo de HeyGen simplifient la création de contenu visuel à fort impact. L'esthétique doit être moderne et rapide, avec des coupes rapides entre divers exemples de modèles et une bande sonore de fond vibrante et énergique. Mettez en avant la flexibilité des modèles et scènes de HeyGen et la facilité de redimensionnement et d'exportation des formats pour diverses plateformes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Voix en Vidéo

Transformez sans effort votre audio en vidéos captivantes avec des avatars AI et des visuels dynamiques, sans compétences en montage requises.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Téléchargez de l'Audio
Commencez par fournir votre script ou télécharger votre audio. Notre système utilise une génération de voix off avancée pour convertir le texte en discours naturel ou traiter votre audio existant, formant le cœur de votre projet de générateur de voix en vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Modèle
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre message et sélectionnez un modèle vidéo approprié pour définir le thème visuel et la structure de votre contenu.
3
Step 3
Personnalisez les Visuels et Ajoutez des Éléments
Améliorez votre vidéo en ajoutant de la musique de fond, des contrôles de marque personnalisés comme des logos, et utilisez notre fonctionnalité de sous-titres/captions automatiques pour une meilleure accessibilité et portée.
4
Step 4
Générez et Exportez Votre Vidéo
Une fois satisfait, cliquez pour générer votre vidéo AI finale, que vous pouvez ensuite exporter dans divers formats et résolutions adaptés à différentes plateformes, y compris les vidéos pour les réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation & l'Éducation

.

Améliorez les expériences d'apprentissage et augmentez la rétention en créant des vidéos de formation dynamiques et engageantes alimentées par l'AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos AI avec des avatars avancés ?

HeyGen agit comme un puissant "générateur de vidéos AI" en transformant votre script en contenu vidéo captivant avec des "avatars AI" réalistes. Ce processus de "texte en vidéo AI" simplifie la création de vidéos, la rendant accessible même pour des projets complexes.

Puis-je personnaliser les vidéos créées avec HeyGen pour correspondre à l'identité de ma marque ?

Absolument. HeyGen offre des "fonctionnalités de personnalisation" étendues et des "modèles vidéo" dans son "éditeur vidéo AI". Vous pouvez facilement intégrer vos contrôles de marque, y compris les logos et les couleurs, pour garantir que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec votre marque.

HeyGen propose-t-il un support multilingue et des sous-titres pour atteindre un public plus large ?

Oui, HeyGen prend en charge le "support multilingue" et les "sous-titres" automatiques pour vous aider à vous connecter avec un public mondial. Ses capacités robustes de "génération de voix off" garantissent également que vos messages résonnent à travers divers groupes linguistiques.

Quels sont les modes d'entrée proposés par HeyGen pour créer des vidéos AI dynamiques ?

HeyGen offre des options d'entrée flexibles, fonctionnant à la fois comme un "texte en vidéo AI" et un "audio en vidéo AI". Vous pouvez facilement générer des vidéos à partir de scripts écrits ou utiliser le "générateur de voix en vidéo" pour convertir des entrées audio en contenu vidéo soigné.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo