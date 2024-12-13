Le générateur de vidéos vocales ultime pour les créateurs
Produisez rapidement des clips vidéo AI dynamiques et du contenu captivant en utilisant notre puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez un tutoriel concis de 1 minute 45 secondes pour les spécialistes de la formation logicielle et les chefs de produit, démontrant une fonctionnalité complexe au sein d'une application. Le style visuel doit être une présentation structurée, étape par étape, incorporant des enregistrements d'écran, accompagnée de sous-titres clairs produits par HeyGen pour améliorer l'accessibilité du contenu de formation, agissant efficacement comme un éditeur vidéo AI.
Développez une vidéo de communication interne professionnelle de 1 minute 15 secondes pour tous les employés de l'entreprise, annonçant une mise à jour de la politique RH. L'esthétique visuelle doit être moderne et engageante, mettant en vedette divers avatars AI générés par HeyGen, délivrant le message directement à partir d'un script texte-vidéo, assurant une communication personnalisée et un message cohérent à travers l'organisation.
Produisez une annonce technique rapide de 30 secondes ciblant les développeurs et les membres de la communauté technique, mettant en avant un récent correctif logiciel ou une mise à jour mineure. Cette vidéo doit utiliser des modèles et scènes dynamiques de HeyGen pour des coupes rapides et des visuels percutants, accompagnée d'une voix off AI énergique et concise pour transmettre des informations critiques sur les clips vidéo AI dynamiques avec une vitesse de production vidéo impressionnante.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des publicités vidéo performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo percutantes avec AI, en incorporant des voix off professionnelles pour un engagement et une conversion maximaux.
Produisez du contenu engageant pour les réseaux sociaux.
Générez sans effort des vidéos et des clips captivants pour les plateformes de réseaux sociaux, améliorant la portée et l'impact avec des voix AI dynamiques.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos à partir de texte ?
HeyGen transforme vos scripts en clips vidéo AI dynamiques grâce à son générateur AI de texte à vidéo avancé, associé à une gamme diversifiée d'avatars AI et de voix off réalistes. Cette fonctionnalité alimentée par l'AI simplifie le processus de production vidéo, permettant aux utilisateurs de créer des vidéos époustouflantes efficacement à partir de simples textes.
Quels types d'avatars AI puis-je utiliser avec HeyGen pour mes vidéos ?
HeyGen propose une variété d'avatars AI, y compris des avatars de stock personnalisables, des avatars photo et des avatars vidéo, que vous pouvez adapter pour correspondre à votre marque. Notre générateur d'avatars AI permet une personnalisation étendue, vous aidant à créer du contenu engageant et conforme à votre image de marque avec facilité.
HeyGen peut-il localiser le contenu vidéo pour des audiences mondiales ?
Oui, HeyGen dispose de puissantes capacités de traduction vidéo AI qui vous permettent de localiser vos vidéos pour des audiences mondiales avec facilité. Notre plateforme peut traduire automatiquement des vidéos en plus de 175 langues et dialectes, garantissant que votre message atteint efficacement un public plus large.
Quelles fonctionnalités avancées de voix et d'édition vidéo offre HeyGen ?
HeyGen intègre un générateur de voix AI robuste qui crée des voix off vidéo réalistes avec un ton et une vitesse ajustables. La plateforme offre également des outils d'édition vidéo intuitifs, y compris un éditeur basé sur le texte et des options pour couper, faire pivoter ou recadrer des clips, améliorant la qualité globale de votre production.