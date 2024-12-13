Créez une vidéo concise d'une minute ciblant les professionnels de la tech occupés qui évaluent de nouveaux logiciels. Le style visuel doit être élégant et moderne, utilisant des infographies épurées et du texte à l'écran pour transmettre rapidement l'information, complété par une piste instrumentale professionnelle et entraînante. Montrez comment HeyGen agit comme un éditeur vidéo en ligne intuitif en démontrant la facilité de démarrer avec des "Modèles & scènes" préconçus et d'exporter sans effort dans différents formats grâce au "Redimensionnement & exportation des formats", en soulignant son interface "facile à utiliser" pour une création de contenu efficace.

Générer une Vidéo