créateur de vidéos d'identité visuelle pour construire l'apparence de votre marque
Assurez une identité de marque cohérente dans chaque vidéo marketing grâce à des contrôles de marque puissants.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo marketing dynamique de 30 secondes ciblant les responsables marketing désireux de lancer de nouveaux produits ou services. Ce clip doit être visuellement dynamique avec des coupes rapides et une musique de fond énergique, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer rapidement des récits captivants, complétés par des sous-titres clairs pour une portée maximale, en faisant un outil de promotion vidéo efficace.
Développez une vidéo explicative animée de 60 secondes conçue pour les éducateurs et les marketeurs B2B qui ont besoin de clarifier des sujets complexes. Le style visuel et audio doit être amical et illustratif, incorporant des graphiques détaillés de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, avec une génération de voix off chaleureuse pour délivrer des informations clés dans un format de présentation animée engageant.
Produisez une vidéo percutante de 15 secondes destinée aux créateurs de contenu sur les réseaux sociaux et aux marques de commerce électronique, en se concentrant sur le maintien de la cohérence de la marque sur les plateformes. La vidéo doit avoir un style rapide et visuellement attrayant, mettant en avant un logo de marque et utilisant le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour l'optimisation des plateformes et des modèles et scènes personnalisés pour garantir une création vidéo sans effort sur n'importe quelle plateforme de création vidéo.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des publicités vidéo à fort impact.
Produisez rapidement des publicités vidéo convaincantes qui s'alignent sur l'identité visuelle de votre marque pour stimuler les conversions.
Développez du contenu engageant pour les réseaux sociaux.
Générez sans effort du contenu vidéo cohérent et conforme à votre marque pour les plateformes sociales afin de renforcer l'engagement et la reconnaissance de la marque.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer l'identité visuelle de ma marque grâce à la création vidéo ?
HeyGen est un puissant créateur de vidéos d'identité visuelle, vous permettant de créer des vidéos de marque engageantes avec des modèles personnalisables et votre logo unique. Profitez des avatars AI et des contrôles de marque complets pour garantir que chaque vidéo reflète votre identité distincte sans effort, simplifiant ainsi votre processus global de création vidéo.
Quels outils créatifs HeyGen propose-t-il pour générer des vidéos AI engageantes ?
HeyGen propose un générateur de vidéos AI robuste avec des avatars AI, des modèles personnalisables et une fonctionnalité de texte-à-vidéo. Créez facilement des vidéos marketing, des vidéos explicatives ou des présentations animées avec des voix off professionnelles et des visuels captivants de notre bibliothèque de médias stock.
HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de marque rapidement et efficacement ?
Absolument, HeyGen simplifie la création de vidéos de marque avec une plateforme intuitive conçue pour l'efficacité. Utilisez une vaste bibliothèque de modèles et des fonctionnalités de texte-à-vidéo alimentées par l'AI pour produire rapidement des vidéos promotionnelles de haute qualité et du contenu marketing, vous faisant gagner un temps précieux.
Comment HeyGen soutient-il la personnalisation et le contrôle de la marque dans les projets vidéo ?
HeyGen offre une personnalisation et un contrôle de marque étendus, vous permettant d'intégrer votre logo, vos couleurs spécifiques et vos polices directement dans vos vidéos. Cela garantit que chaque contenu, des vidéos marketing aux présentations animées, s'aligne parfaitement avec votre identité de marque établie.