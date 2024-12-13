Vision Video Maker : Créez des Vidéos AI Instantanément
Créez facilement des vidéos captivantes à partir d'un script en quelques minutes grâce à la technologie avancée de texte en vidéo et à l'AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo explicative de 45 secondes destinée aux nouveaux utilisateurs de logiciels, en utilisant des modèles et des scènes préconçus pour simplifier les fonctionnalités complexes. Cette vidéo doit adopter un style visuel amical et informatif avec un texte clair à l'écran et une voix off rassurante, rendant la courbe d'apprentissage fluide pour le public.
Développez une vidéo de 60 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux créateurs de contenu, transformant un script en visuels captivants avec une voix off enthousiaste générée automatiquement. L'esthétique visuelle doit être dynamique et tendance, captant immédiatement l'attention et mettant en avant la rapidité de transformation du texte en vidéo à partir d'un simple script pour diverses plateformes.
Concevez une vidéo d'entreprise concise de 20 secondes pour les communicateurs d'entreprise, axée sur les annonces internes pouvant être instantanément adaptées à différentes plateformes. Le style visuel et audio doit être soigné et professionnel, avec un accent sur la clarté, montrant à quel point le redimensionnement des formats et les exports rendent le contenu polyvalent pour plusieurs canaux.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Performantes.
Produisez rapidement des vidéos AI captivantes pour des publicités, générant un engagement fort et des conversions.
Engagez les Audiences avec des Vidéos pour les Réseaux Sociaux.
Générez facilement des vidéos et des clips dynamiques pour les réseaux sociaux qui captent l'attention et développent votre audience.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mes projets vidéo créatifs ?
HeyGen renforce les projets vidéo créatifs en vous permettant de générer facilement du contenu engageant pour le marketing, les réseaux sociaux et les vidéos explicatives. Avec des avatars AI réalistes et des capacités de texte en vidéo fluides, vous pouvez donner vie à votre vision efficacement.
Quel type de vidéos parlantes alimentées par l'AI puis-je créer avec HeyGen ?
Avec HeyGen, vous pouvez créer diverses vidéos parlantes alimentées par l'AI, allant de contenus éducatifs à des présentations commerciales dynamiques. Profitez du clonage vocal avancé et d'une large sélection d'avatars AI pour produire des récits captivants sans avoir besoin de compétences complexes en montage vidéo.
HeyGen propose-t-il des modèles vidéo pour simplifier la création de contenu ?
Oui, HeyGen offre une bibliothèque complète de modèles vidéo et de scènes pour simplifier considérablement votre processus de création de contenu. Ces modèles professionnels rendent la création de vidéos instantanée simple, vous permettant de personnaliser rapidement et de produire des vidéos de haute qualité pour n'importe quel objectif.
HeyGen peut-il m'aider à produire des vidéos marketing professionnelles pour ma marque ?
Absolument, HeyGen est conçu pour aider les entreprises à produire des vidéos marketing professionnelles avec facilité. Vous pouvez intégrer le logo et les couleurs de votre marque en utilisant des contrôles de personnalisation, garantissant que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre entreprise et renforce votre présence de marque.