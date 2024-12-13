Vision Video Maker : Créez des Vidéos AI Instantanément

Créez facilement des vidéos captivantes à partir d'un script en quelques minutes grâce à la technologie avancée de texte en vidéo et à l'AI.

Imaginez une vidéo marketing de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, mettant en scène un avatar AI présentant un nouveau produit. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec une musique de fond entraînante, démontrant comment la vidéo AI peut simplifier leur processus de création de contenu pour atteindre plus efficacement leurs clients.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative de 45 secondes destinée aux nouveaux utilisateurs de logiciels, en utilisant des modèles et des scènes préconçus pour simplifier les fonctionnalités complexes. Cette vidéo doit adopter un style visuel amical et informatif avec un texte clair à l'écran et une voix off rassurante, rendant la courbe d'apprentissage fluide pour le public.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de 60 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux créateurs de contenu, transformant un script en visuels captivants avec une voix off enthousiaste générée automatiquement. L'esthétique visuelle doit être dynamique et tendance, captant immédiatement l'attention et mettant en avant la rapidité de transformation du texte en vidéo à partir d'un simple script pour diverses plateformes.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'entreprise concise de 20 secondes pour les communicateurs d'entreprise, axée sur les annonces internes pouvant être instantanément adaptées à différentes plateformes. Le style visuel et audio doit être soigné et professionnel, avec un accent sur la clarté, montrant à quel point le redimensionnement des formats et les exports rendent le contenu polyvalent pour plusieurs canaux.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Vision Video Maker

Transformez vos idées en vidéos époustouflantes avec notre plateforme AI intuitive. Suivez ces étapes simples pour créer un contenu de qualité professionnelle en quelques minutes.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par écrire ou coller votre script. Notre fonctionnalité de texte en vidéo à partir d'un script vous permet de générer facilement un brouillon vidéo initial à partir de votre texte, lançant ainsi votre création vidéo AI.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Personnalisez votre message en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI. Ces présentateurs numériques réalistes livreront votre script avec des expressions et des mouvements naturels.
3
Step 3
Appliquez des Modèles et du Branding
Améliorez l'esthétique et la cohérence de votre vidéo en utilisant nos modèles professionnels et scènes. Intégrez le logo et les couleurs de votre marque grâce aux contrôles de branding pour un look soigné.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Haute Qualité
Une fois votre vidéo finalisée, utilisez notre fonctionnalité de redimensionnement des formats et d'exports pour rendre et télécharger votre contenu en qualité vidéo HD, parfaitement adapté à n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation et l'Éducation

.

Exploitez l'AI pour créer des vidéos de formation engageantes qui augmentent l'engagement des apprenants et améliorent la rétention des connaissances.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes projets vidéo créatifs ?

HeyGen renforce les projets vidéo créatifs en vous permettant de générer facilement du contenu engageant pour le marketing, les réseaux sociaux et les vidéos explicatives. Avec des avatars AI réalistes et des capacités de texte en vidéo fluides, vous pouvez donner vie à votre vision efficacement.

Quel type de vidéos parlantes alimentées par l'AI puis-je créer avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez créer diverses vidéos parlantes alimentées par l'AI, allant de contenus éducatifs à des présentations commerciales dynamiques. Profitez du clonage vocal avancé et d'une large sélection d'avatars AI pour produire des récits captivants sans avoir besoin de compétences complexes en montage vidéo.

HeyGen propose-t-il des modèles vidéo pour simplifier la création de contenu ?

Oui, HeyGen offre une bibliothèque complète de modèles vidéo et de scènes pour simplifier considérablement votre processus de création de contenu. Ces modèles professionnels rendent la création de vidéos instantanée simple, vous permettant de personnaliser rapidement et de produire des vidéos de haute qualité pour n'importe quel objectif.

HeyGen peut-il m'aider à produire des vidéos marketing professionnelles pour ma marque ?

Absolument, HeyGen est conçu pour aider les entreprises à produire des vidéos marketing professionnelles avec facilité. Vous pouvez intégrer le logo et les couleurs de votre marque en utilisant des contrôles de personnalisation, garantissant que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre entreprise et renforce votre présence de marque.

