Générateur de Vidéos sur les Avantages de la Vision : Créez un Contenu Engagé pour les Soins Oculaires

Créez facilement des vidéos éducatives engageantes sur la santé, en utilisant notre puissante fonctionnalité de texte à vidéo à partir d'un script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une publicité dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux ciblant les résidents locaux, promouvant les services avancés d'une clinique de soins oculaires comme le traitement de la sécheresse oculaire ou les nouvelles collections de lunettes. La vidéo doit avoir un style visuel moderne et engageant avec une musique de fond entraînante, en utilisant les modèles et scènes conçus professionnellement par HeyGen et le support de la bibliothèque de médias/stock pour une création rapide. Cette vidéo générée par AI doit être exportable avec un redimensionnement du format d'image pour diverses plateformes de réseaux sociaux.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative d'entreprise de 60 secondes pour les responsables RH à présenter aux employés, détaillant les subtilités du package d'avantages de vision de leur entreprise. Le style visuel doit être propre et professionnel, avec une voix off autoritaire mais amicale générée à l'aide de la génération de voix off de HeyGen à partir d'un script préparé. Cette vidéo explicative alimentée par AI, créée efficacement avec la fonctionnalité de texte à vidéo à partir d'un script, doit inclure des sous-titres précis pour l'accessibilité, garantissant que tous les employés comprennent leurs avantages.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo promotionnelle convaincante de 40 secondes destinée aux professionnels des soins oculaires et aux spécialistes du marketing de la santé, démontrant comment un générateur de vidéos AI simplifie la création de contenu engageant. Le style visuel et audio doit être énergique et dynamique, montrant rapidement le processus de génération de vidéo de bout en bout. Mettez en avant les capacités de HeyGen telles que la génération instantanée de vidéos à partir de texte à vidéo à partir d'un script et l'utilisation de divers avatars AI dans des modèles et scènes conçus professionnellement pour produire rapidement un contenu percutant.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos sur les Avantages de la Vision

Créez facilement des vidéos professionnelles sur les avantages de la vision qui captivent votre audience et clarifient des informations complexes avec notre plateforme alimentée par AI.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par taper ou coller votre script vidéo. Notre capacité de texte à vidéo à partir d'un script convertira ensuite vos mots en visuels engageants.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une collection diversifiée d'avatars AI pour agir en tant que présentateur à l'écran, ajoutant une touche personnelle et engageante à votre contenu.
3
Step 3
Appliquez Votre Image de Marque
Intégrez l'identité de votre entreprise en appliquant votre logo et vos couleurs de marque à l'aide de nos contrôles de marque, garantissant un look professionnel et cohérent.
4
Step 4
Générez et Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre création en générant votre vidéo produite par AI, puis exportez-la dans divers formats d'image pour un partage fluide sur toutes les plateformes.

Cas d'Utilisation

Générez des vidéos et des clips engageants pour les réseaux sociaux en quelques minutes

Créez rapidement du contenu engageant pour les réseaux sociaux afin de promouvoir les avantages de la vision et d'éduquer les audiences en ligne.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes projets vidéo créatifs ?

HeyGen permet aux créateurs de produire des vidéos créatives de haute qualité de manière efficace grâce à un générateur de vidéos AI avancé. Notre plateforme propose des modèles conçus professionnellement, des avatars AI et une génération de voix off robuste, permettant une génération de vidéo de bout en bout, du script au produit final.

Quelles fonctionnalités vidéo AI HeyGen offre-t-il pour un contenu engageant ?

HeyGen propose des fonctionnalités vidéo AI innovantes telles que des avatars AI réalistes avec contact visuel AI, transformant le texte en vidéo à partir d'un script avec des voix off naturelles. Vous pouvez également renforcer l'engagement avec des contrôles de marque et une génération automatique de sous-titres, garantissant que votre contenu résonne efficacement.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos explicatives percutantes ou des publicités sur les réseaux sociaux ?

Absolument ! HeyGen est un puissant créateur de vidéos AI conçu pour vous aider à créer des vidéos explicatives percutantes, des publicités sur les réseaux sociaux et des vidéos de communication avec les patients. Profitez de nos modèles conçus professionnellement et de nos outils complets d'édition vidéo pour produire rapidement un contenu professionnel.

HeyGen propose-t-il des avatars AI personnalisables pour la génération de vidéos ?

Oui, HeyGen offre une gamme diversifiée d'avatars AI amicaux qui peuvent être personnalisés pour correspondre à l'esthétique de votre marque. Cette amélioration AI permet une génération de vidéos personnalisée, garantissant que votre contenu maintient une image de marque cohérente et des visuels professionnels.

