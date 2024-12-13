Générateur de Vidéos de Formation Virtuelle : Créez des Cours Engagés Rapidement

Créez rapidement des vidéos de formation professionnelles avec des Avatars AI, augmentant l'engagement des équipes de L&D.

Créez une vidéo d'intégration de 45 secondes pour les nouveaux employés, en utilisant un avatar AI pour présenter la culture d'entreprise et les procédures clés. Le style visuel doit être chaleureux et accueillant, incorporant un visage amical sur des arrière-plans professionnels, tandis que l'audio doit comporter une voix off claire et accueillante générée grâce à la capacité de génération de voix off de HeyGen, facilement sélectionnable à partir des Modèles et scènes disponibles.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un module de formation technique de 60 secondes pour les équipes de L&D, démontrant une fonctionnalité logicielle complexe avec des enregistrements d'écran animés. L'approche visuelle doit être claire et pédagogique, utilisant un mélange de captures d'écran et d'animations subtiles pour mettre en évidence les étapes clés. L'audio comportera une voix autoritaire mais calme expliquant le processus, enrichie par le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels supplémentaires et une conversion texte-en-vidéo à partir du script pour plus de précision.
Exemple de Prompt 2
Produisez une mise à jour de 30 secondes sur l'activation des ventes présentant une nouvelle fonctionnalité produit pour les équipes de vente, conçue pour être percutante et concise. Le style visuel doit être dynamique et énergique, utilisant des coupes rapides et du texte à l'écran pour transmettre efficacement l'information, avec des sous-titres/captions générés par HeyGen pour une accessibilité maximale. Ce générateur de vidéo AI convertira sans effort un court script en un visuel convaincant, parfait pour une distribution rapide.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de formation à la conformité de 40 secondes pour tous les employés, expliquant une mise à jour de politique de manière claire et autoritaire, adaptée à diverses plateformes. Le style visuel et audio doit être professionnel et direct, garantissant que le message est facilement compréhensible grâce à un avatar AI sophistiqué délivrant l'information essentielle. La capacité de redimensionnement et d'exportation d'aspect de HeyGen garantira que ce contenu crucial de générateur de formation virtuelle s'adapte parfaitement à tout écran, des ordinateurs de bureau aux appareils mobiles.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Formation Virtuelle

Transformez sans effort votre matériel de formation en vidéos engageantes avec des outils alimentés par AI, rationalisant la création de contenu pour les équipes de L&D et divers besoins de formation.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger votre contenu ou coller un script existant. Notre générateur de vidéos de formation virtuelle transforme rapidement votre texte en une vidéo engageante, prête pour un affinage ultérieur.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque ou expert en la matière. Ces présentateurs AI donneront vie à votre script visuellement.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et du Branding
Améliorez votre vidéo avec des voix off AI au son naturel dans plusieurs langues. Personnalisez le style visuel avec des contrôles de branding, en ajoutant votre logo et vos couleurs.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo de formation perfectionnée, exportez-la facilement. Vous recevrez un fichier MP4 haute résolution optimisé pour la distribution sur toutes vos plateformes d'apprentissage.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Rationalisez le Contenu de Formation Complexe

.

Transformez des sujets complexes, de la formation technique à la conformité, en leçons vidéo facilement digestibles et captivantes pour tous les apprenants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen améliore-t-il la créativité des vidéos de formation virtuelle ?

HeyGen transforme votre contenu de formation en utilisant des Avatars AI avancés et divers Modèles. Vous pouvez créer des vidéos de formation virtuelle dynamiques avec des visages parlants réalistes et des animations engageantes, faisant ressortir votre contenu. HeyGen agit comme un puissant générateur de vidéos AI, donnant vie à vos scripts visuellement.

Puis-je créer rapidement des vidéos de formation engageantes sans montage complexe avec HeyGen ?

Oui, HeyGen simplifie la création de vidéos de formation avec son interface intuitive et ses modèles personnalisables. Générez des vidéos de formation de qualité professionnelle en saisissant simplement votre script, en sélectionnant dans une riche bibliothèque de scripts, et en laissant le générateur texte-en-vidéo de HeyGen faire le reste. Cela permet une production de contenu rapide sans besoin de compétences de montage étendues.

Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour les voix off et la localisation dans le contenu de formation ?

HeyGen propose des voix off AI robustes, vous permettant de choisir parmi une large gamme de voix et de langues pour convenir parfaitement à vos vidéos de formation. De plus, nos capacités de localisation vidéo AI vous permettent de traduire et d'adapter facilement votre contenu pour des audiences mondiales diverses, rendant votre formation universellement accessible.

HeyGen prend-il en charge le branding personnalisé et les médias pour la production de vidéos de formation professionnelle ?

Absolument. HeyGen vous permet d'intégrer sans effort l'identité unique de votre marque dans chaque vidéo de formation avec des contrôles de branding complets, y compris des logos et des couleurs personnalisés. Vous pouvez également utiliser votre propre bibliothèque de médias ou tirer parti du support de stock étendu de HeyGen pour garantir que vos matériaux de formation d'entreprise sont professionnels et conformes à votre marque.

