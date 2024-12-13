Absolument. HeyGen vous permet d'intégrer sans effort l'identité unique de votre marque dans chaque vidéo de formation avec des contrôles de branding complets, y compris des logos et des couleurs personnalisés. Vous pouvez également utiliser votre propre bibliothèque de médias ou tirer parti du support de stock étendu de HeyGen pour garantir que vos matériaux de formation d'entreprise sont professionnels et conformes à votre marque.