Générateur de Vidéos de Formation Virtuelle : Créez des Cours Engagés Rapidement
Créez rapidement des vidéos de formation professionnelles avec des Avatars AI, augmentant l'engagement des équipes de L&D.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez un module de formation technique de 60 secondes pour les équipes de L&D, démontrant une fonctionnalité logicielle complexe avec des enregistrements d'écran animés. L'approche visuelle doit être claire et pédagogique, utilisant un mélange de captures d'écran et d'animations subtiles pour mettre en évidence les étapes clés. L'audio comportera une voix autoritaire mais calme expliquant le processus, enrichie par le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels supplémentaires et une conversion texte-en-vidéo à partir du script pour plus de précision.
Produisez une mise à jour de 30 secondes sur l'activation des ventes présentant une nouvelle fonctionnalité produit pour les équipes de vente, conçue pour être percutante et concise. Le style visuel doit être dynamique et énergique, utilisant des coupes rapides et du texte à l'écran pour transmettre efficacement l'information, avec des sous-titres/captions générés par HeyGen pour une accessibilité maximale. Ce générateur de vidéo AI convertira sans effort un court script en un visuel convaincant, parfait pour une distribution rapide.
Concevez une vidéo de formation à la conformité de 40 secondes pour tous les employés, expliquant une mise à jour de politique de manière claire et autoritaire, adaptée à diverses plateformes. Le style visuel et audio doit être professionnel et direct, garantissant que le message est facilement compréhensible grâce à un avatar AI sophistiqué délivrant l'information essentielle. La capacité de redimensionnement et d'exportation d'aspect de HeyGen garantira que ce contenu crucial de générateur de formation virtuelle s'adapte parfaitement à tout écran, des ordinateurs de bureau aux appareils mobiles.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargissez la Portée de la Formation & la Production de Cours.
Développez efficacement de nombreux cours de formation et étendez votre impact éducatif à un public mondial avec la génération de vidéos alimentée par AI.
Améliorez l'Engagement & la Rétention des Apprenants.
Exploitez les Avatars AI et le contenu vidéo dynamique pour améliorer significativement l'engagement des participants et la rétention des connaissances dans vos programmes de formation.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen améliore-t-il la créativité des vidéos de formation virtuelle ?
HeyGen transforme votre contenu de formation en utilisant des Avatars AI avancés et divers Modèles. Vous pouvez créer des vidéos de formation virtuelle dynamiques avec des visages parlants réalistes et des animations engageantes, faisant ressortir votre contenu. HeyGen agit comme un puissant générateur de vidéos AI, donnant vie à vos scripts visuellement.
Puis-je créer rapidement des vidéos de formation engageantes sans montage complexe avec HeyGen ?
Oui, HeyGen simplifie la création de vidéos de formation avec son interface intuitive et ses modèles personnalisables. Générez des vidéos de formation de qualité professionnelle en saisissant simplement votre script, en sélectionnant dans une riche bibliothèque de scripts, et en laissant le générateur texte-en-vidéo de HeyGen faire le reste. Cela permet une production de contenu rapide sans besoin de compétences de montage étendues.
Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour les voix off et la localisation dans le contenu de formation ?
HeyGen propose des voix off AI robustes, vous permettant de choisir parmi une large gamme de voix et de langues pour convenir parfaitement à vos vidéos de formation. De plus, nos capacités de localisation vidéo AI vous permettent de traduire et d'adapter facilement votre contenu pour des audiences mondiales diverses, rendant votre formation universellement accessible.
HeyGen prend-il en charge le branding personnalisé et les médias pour la production de vidéos de formation professionnelle ?
Absolument. HeyGen vous permet d'intégrer sans effort l'identité unique de votre marque dans chaque vidéo de formation avec des contrôles de branding complets, y compris des logos et des couleurs personnalisés. Vous pouvez également utiliser votre propre bibliothèque de médias ou tirer parti du support de stock étendu de HeyGen pour garantir que vos matériaux de formation d'entreprise sont professionnels et conformes à votre marque.