Créateur de Vidéos de Visites Virtuelles : Créez des Expériences Immersives à 360 Degrés
Élevez vos visites virtuelles à 360 degrés avec un créateur de vidéos alimenté par l'IA, ajoutant des avatars AI engageants pour guider vos spectateurs sans effort.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo promotionnelle dynamique de 90 secondes pour les responsables marketing dans le secteur de l'hôtellerie ou de la culture, mettant en avant l'attrait des visites virtuelles à 360 degrés pour les hôtels, musées ou showrooms. Adoptez un style visuel engageant et cinématographique, avec une musique de fond entraînante. Exploitez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour narrer efficacement les aspects uniques et les expériences immersives offertes par ces visites virtuelles, attirant un public plus large.
Développez une vidéo tutorielle concise de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises de commerce électronique, illustrant comment créer des visites virtuelles de produits à l'aide d'un créateur de visites virtuelles. Le style visuel doit être moderne et élégant, avec des démonstrations de produits claires. Intégrez la génération de voix off de HeyGen pour fournir des instructions précises et utiles, permettant aux utilisateurs de construire des showrooms en ligne interactifs qui améliorent l'engagement des clients.
Concevez une vidéo explicative informative de 2 minutes destinée aux développeurs web et aux responsables techniques, en se concentrant sur les avantages techniques de l'intégration et de l'incorporation d'une visite virtuelle dans des plateformes existantes. Le style visuel et audio doit être clair, concis et schématique, expliquant des concepts comme l'API de visite virtuelle et les analyses avancées. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour présenter des informations techniques complexes dans un format facile à comprendre, simplifiant les processus d'intégration.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Promouvoir les Visites Virtuelles avec des Publicités Vidéo AI.
Créez rapidement des publicités vidéo performantes pour mettre en valeur et diriger le trafic vers vos visites virtuelles et visites virtuelles à 360 degrés.
Partagez les Points Forts des Visites Virtuelles sur les Réseaux Sociaux.
Générez des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux et des clips courts à partir de votre contenu de visite virtuelle pour capturer instantanément l'intérêt du public.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen fonctionne-t-il en tant que créateur de vidéos de visites virtuelles ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos d'introduction ou narratives engageantes pour vos visites virtuelles en utilisant des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo. Vous pouvez générer des voix off professionnelles à partir d'un script pour guider les spectateurs à travers votre expérience virtuelle de manière fluide, améliorant ainsi la présentation globale.
Quelles options de branding sont disponibles pour les vidéos de visites virtuelles créées par HeyGen ?
HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer le logo de votre entreprise et des couleurs personnalisées directement dans les vidéos qui complètent vos visites virtuelles. Cela garantit une présence de marque cohérente, professionnelle et en marque blanche sur tout votre contenu visuel.
HeyGen peut-il aider à ajouter des éléments interactifs aux présentations de visites virtuelles ?
Bien que HeyGen se concentre sur la génération de vidéos AI, vous pouvez améliorer vos présentations de visites virtuelles en créant des vidéos dynamiques avec des sous-titres intégrés et des médias riches à partir du support de stock de HeyGen. Ces vidéos peuvent servir de cartes interactives détaillées ou de points chauds au sein de votre plateforme de visite virtuelle principale, fournissant un contexte supplémentaire.
HeyGen est-il optimisé pour créer des vidéos de visites virtuelles adaptées aux mobiles ?
Oui, HeyGen garantit que vos vidéos liées aux visites virtuelles sont optimisées pour des expériences de visionnage diversifiées grâce à des options de redimensionnement et d'exportation flexibles des ratios d'aspect. Cette capacité permet à votre contenu vidéo d'être facilement intégrable et d'avoir un aspect professionnel sur divers appareils mobiles.