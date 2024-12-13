générateur de vidéos d'enseignant virtuel pour des vidéos éducatives engageantes

Générez des leçons engageantes avec des avatars AI professionnels, rendant l'éducation en ligne accessible et visuellement attrayante.

Créez une leçon engageante de 60 secondes introduisant des concepts de base en astrophysique, conçue pour des élèves de collège. La vidéo doit présenter un avatar d'enseignant virtuel AI amical expliquant le sujet avec des visuels clairs et une voix off énergique. Utilisez les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off pour offrir une expérience "Créateur de Vidéos Éducatives" accessible et excitante.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Une vidéo promotionnelle efficace de 30 secondes est nécessaire pour annoncer une nouvelle série de cours en ligne sur la vie durable, ciblant les adultes soucieux de l'environnement. Cette vidéo doit adopter un style visuel professionnel mais inspirant, incorporant des scènes de nature apaisantes et une musique de fond entraînante. Les modèles et scènes de HeyGen ainsi que le support de la bibliothèque de médias/stock peuvent être utilisés pour produire une introduction convaincante à la "Série de Vidéos Éducatives de Marque".
Exemple de Prompt 2
Pour les apprenants adultes et les passionnés de technologie, une vidéo explicative de 45 secondes démontrant comment utiliser une nouvelle fonctionnalité logicielle est essentielle. Cette vidéo nécessite un style visuel propre et instructif, avec des enregistrements d'écran étape par étape et une narration claire et articulée. Avec HeyGen, utilisez la capacité de texte-à-vidéo à partir de script pour une création de contenu efficace et des sous-titres pour une accessibilité améliorée, offrant une "vidéo explicative" exceptionnelle.
Exemple de Prompt 3
Produisez une capsule éducative dynamique de 15 secondes mettant en avant un fait historique surprenant, destinée aux abonnés des réseaux sociaux de tous âges. Le style visuel et audio doit être vibrant, rapide et accrocheur, parfait pour une consommation rapide. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour une présence mémorable de "générateur de vidéo d'enseignant virtuel" et assurez un redimensionnement et des exportations d'aspect-ratio fluides pour diverses plateformes sociales, créant des "leçons engageantes" hautement captivantes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos d'enseignant virtuel

Créez facilement des vidéos éducatives engageantes avec des enseignants virtuels alimentés par AI, transformant vos scripts en leçons visuelles dynamiques pour l'éducation en ligne.

1
Step 1
Collez votre script
Commencez par coller votre contenu éducatif dans l'éditeur de script. Notre plateforme convertit instantanément votre texte en vidéos éducatives AI, formant la base de votre leçon.
2
Step 2
Choisissez votre enseignant AI
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars d'enseignant professionnels pour représenter votre enseignant virtuel. Chaque avatar est conçu pour délivrer votre contenu avec une présence naturelle et engageante.
3
Step 3
Ajoutez des visuels et de l'audio
Améliorez votre vidéo avec des visuels AI pertinents, des médias stock et de la musique de fond. Intégrez facilement ces éléments pour créer une expérience d'apprentissage dynamique et informative.
4
Step 4
Générez et exportez votre leçon
Revoyez votre création et générez votre vidéo d'enseignant virtuel. Une fois traitée, téléchargez votre vidéo éducative de haute qualité au format MP4, prête pour toute plateforme en ligne.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Formation et développement engageants

Améliorez la formation en entreprise et les modules d'apprentissage en ligne avec des vidéos éducatives alimentées par AI pour augmenter l'engagement et améliorer la rétention des connaissances.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la création de vidéos éducatives de qualité professionnelle ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui permet aux éducateurs de produire des vidéos éducatives engageantes avec une facilité exceptionnelle. En utilisant des avatars d'enseignant AI et une large gamme de modèles vidéo personnalisés, HeyGen simplifie le processus, permettant la génération rapide de contenu éducatif de haute qualité.

Quels avatars d'enseignant virtuel sont disponibles via HeyGen pour le contenu éducatif ?

HeyGen offre un accès à une large sélection d'avatars d'enseignant professionnels, spécifiquement conçus pour enrichir vos vidéos éducatives. Ces avatars AI réalistes fonctionnent comme des enseignants virtuels dynamiques, améliorant significativement l'engagement et la compréhension des apprenants à travers divers sujets.

Puis-je transformer mes scripts écrits en vidéos éducatives AI engageantes avec HeyGen ?

Oui, le générateur de vidéos AI innovant de HeyGen permet une conversion fluide de vos scripts écrits en vidéos éducatives AI dynamiques. Il vous suffit d'entrer votre texte, et HeyGen générera automatiquement des visuels AI appropriés, des voix off réalistes et des sous-titres précis, créant un contenu éducatif captivant et informatif.

HeyGen offre-t-il des options de personnalisation pour aligner les vidéos éducatives avec des styles d'enseignement ou de marque spécifiques ?

Absolument, HeyGen propose des fonctionnalités de personnalisation vidéo étendues, y compris une variété de modèles vidéo personnalisés et des outils d'édition vidéo complets. Cela vous permet de marquer facilement vos vidéos éducatives animées, garantissant qu'elles reflètent parfaitement votre méthodologie d'enseignement unique et l'identité de votre institution.

