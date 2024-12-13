Cas d'utilisation

HeyGen révolutionne la création de contenu VR avec son générateur de vidéos VR basé sur l'IA, permettant aux créateurs de produire des vidéos VR immersives sans effort. En tirant parti de la technologie IA, HeyGen assure une sortie VR de haute qualité et du contenu VR personnalisable, ce qui en fait un choix idéal pour les créateurs de vidéos de réalité virtuelle.