Virtual Reality Video Maker: Create Immersive VR Experiences

Profitez d'avatars d'intelligence artificielle pour du contenu VR personnalisable et une sortie VR de haute qualité facilement.

567/2000

Explorer des exemples

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.

un collage d'images avec une qui dit maîtriser le marketing sur les réseaux sociauxun collage d'images avec une qui dit maîtriser le marketing sur les réseaux sociaux

Tu n'aimes pas le résultat ?
Essaie l'une de ces commandes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.

Indication 1
Dans ce voyage de 60 secondes, explorez les merveilles techniques de la création de contenu VR, en vous concentrant sur la caméra 360 et le logiciel de montage vidéo VR. Destinée aux vidéastes professionnels et aux créateurs dotés de connaissances technologiques, cette vidéo montre comment la bibliothèque de médias et le support de stock de HeyGen peuvent améliorer vos projets avec une sortie VR de haute qualité. Le style visuel est élégant et moderne, accompagné d'une piste audio dynamique qui complète la technologie de pointe présentée.
Indication 2
Plongez dans un récit de 30 secondes qui capture l'essence de la création de vidéos de réalité virtuelle immersives. Destinée aux conteurs créatifs et aux artistes numériques, cette vidéo utilise les avatars IA de HeyGen pour donner vie à vos visions de réalité virtuelle. Avec un accent sur le potentiel artistique des expériences avec des casques de réalité virtuelle, la vidéo combine des visuels impressionnants à 360 degrés avec une bande-son riche et atmosphérique, invitant les spectateurs à explorer de nouvelles dimensions de la narration.
Indication 3
Découvrez l'avenir du logiciel de traitement vidéo dans une présentation de 45 secondes conçue pour les innovateurs technologiques et les passionnés de réalité virtuelle. Cette vidéo met en avant l'expertise technique de la technologie IA dans la production de sorties de réalité virtuelle de haute qualité, en utilisant le redimensionnement du rapport d'aspect de HeyGen et les exportations pour s'assurer que votre contenu soit optimisé pour n'importe quelle plateforme. Le style visuel et sonore est futuriste et captivant, offrant un aperçu de la prochaine génération de montage vidéo en réalité virtuelle.
step previewstep preview
Copier le message
step previewstep preview
Colle dans le cadre de Création
step previewstep preview
Regarde comment ta vidéo prend vie
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Moteur Créatif

Sans équipement. Sans coupures. Juste toi Agent Vidéo IA en action

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.

Création de Vidéo Native

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Génération de vidéo de bout en bout

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construit avec Structure et Objectif

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Critiques

Comment fonctionne un créateur de vidéos en réalité virtuelle

Créez facilement des expériences immersives de réalité virtuelle en utilisant notre créateur intuitif de vidéos de réalité virtuelle.

1
Step 1
Crée ta scène de réalité virtuelle
Commencez par utiliser une caméra 360 pour capturer votre environnement. Cela servira de base pour la création de votre contenu VR, vous permettant de réaliser des vidéos VR immersives qui transportent les spectateurs dans un nouveau monde.
2
Step 2
Ajouter des éléments générés par IA
Améliorez votre vidéo avec la technologie IA en intégrant des avatars IA ou d'autres éléments générés par IA. Cette fonctionnalité vous permet de personnaliser votre contenu de réalité virtuelle, le rendant plus attrayant et interactif.
3
Step 3
Appliquer la conception audio spatiale
Intègre la conception audio spatiale à ta vidéo VR en utilisant notre logiciel de traitement vidéo. Cela garantit que l'expérience auditive correspond à l'immersion visuelle, fournissant une sortie VR de haute qualité.
4
Step 4
Exporter et partager
Une fois que votre vidéo VR est terminée, exportez-la dans un format compatible avec les casques de réalité virtuelle. Partagez votre création avec d'autres pour montrer le potentiel complet de votre créateur de vidéos de réalité virtuelle.

Cas d'utilisation

HeyGen révolutionne la création de contenu VR avec son générateur de vidéos VR basé sur l'IA, permettant aux créateurs de produire des vidéos VR immersives sans effort. En tirant parti de la technologie IA, HeyGen assure une sortie VR de haute qualité et du contenu VR personnalisable, ce qui en fait un choix idéal pour les créateurs de vidéos de réalité virtuelle.

Donner vie aux événements historiques

.

Use AI-powered video storytelling to create immersive VR experiences that vividly depict historical events.

background image

Questions Fréquentes

Comment HeyGen améliore-t-elle la création de contenu en réalité virtuelle ?

HeyGen tire parti de la technologie de l'intelligence artificielle pour optimiser la création de contenu VR, en proposant des outils tels que la conversion de texte en vidéo à partir de scripts et de modèles personnalisables. Cela permet aux créateurs de produire des vidéos VR immersives de manière efficace et avec une sortie VR de haute qualité.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour l'édition de vidéos VR ?

HeyGen propose un ensemble complet d'outils logiciels pour l'édition de vidéos en réalité virtuelle, incluant le changement de taille du rapport d'aspect, la génération de voix off et la conception audio spatiale, assurant une expérience d'édition fluide pour les vidéos à 360 degrés.

HeyGen peut-il prendre en charge du matériel de caméra 360 ?

Oui, HeyGen est équipé pour gérer les séquences de caméras 360, permettant aux utilisateurs de créer et d'éditer des vidéos à 360 degrés facilement, tout en maintenant une sortie de réalité virtuelle de haute qualité.

Pourquoi choisir HeyGen pour créer des vidéos de réalité virtuelle avec intelligence artificielle ?

HeyGen se distingue en tant que générateur de vidéos VR basé sur l'IA en proposant des fonctionnalités telles que des avatars IA et des contrôles de marque, permettant aux créateurs de produire du contenu VR personnalisable qui s'aligne sur l'identité de leur marque.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo