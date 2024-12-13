Créateur de Vidéos de Visites Virtuelles pour l'Immobilier

Créez rapidement des vidéos captivantes de propriétés pour les agents immobiliers en exploitant les divers modèles et scènes vidéo de HeyGen.

Découvrez comment les agents immobiliers peuvent créer sans effort des vidéos captivantes de visites virtuelles de propriétés de 60 secondes pour leurs annonces immobilières, en utilisant les modèles et scènes innovants de HeyGen pour présenter les propriétés avec un style visuel moderne et dynamique et une bande sonore entraînante et accueillante conçue pour capter l'attention instantanément.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Apprenez à optimiser vos présentations dans cette vidéo didactique de 90 secondes, destinée aux responsables marketing immobilier, démontrant comment utiliser le logiciel de visite virtuelle de HeyGen en intégrant des points d'interaction, avec une voix off claire et professionnelle et des sous-titres essentiels pour une clarté et un engagement maximum.
Exemple de Prompt 2
Renforcez votre agence avec une image de marque cohérente sur tout votre contenu visuel : cette vidéo de 45 secondes, destinée aux équipes immobilières, illustre la création de contenu vidéo immobilier élégant et de marque avec les avatars AI de HeyGen, assurant un style visuel soigné et un ton audio amical et professionnel.
Exemple de Prompt 3
Maîtrisez l'art de présenter des visites virtuelles 3D détaillées et des plans d'étage intégrés dans ce guide complet de 2 minutes pour les nouveaux agents immobiliers et les agents indépendants, où la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script combinée à sa vaste bibliothèque de médias/stock permet une création conviviale, offrant des visuels inspirants et un récit clair et motivant.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Visites Virtuelles

Créez des visites virtuelles immersives sans effort. Créez des expériences visuelles époustouflantes pour vos annonces immobilières avec des outils alimentés par l'IA et des fonctionnalités de conception intuitives.

1
Step 1
Choisissez la Base de Votre Projet
Sélectionnez parmi une variété de 'Modèles et scènes' préconçus optimisés pour les visites de propriétés, ou commencez avec une toile vierge pour personnaliser votre expérience de 'créateur de vidéos de visites virtuelles' depuis le début.
2
Step 2
Ajoutez des Médias et Détails de Propriété
Téléchargez vos médias de propriété, y compris des photos haute résolution, des clips vidéo et des 'plans d'étage'. Utilisez la 'bibliothèque de médias/stock' pour enrichir votre projet avec des visuels et des informations pertinents.
3
Step 3
Améliorez avec Narration et Interactivité
Exploitez les 'outils alimentés par l'IA' pour une 'génération de voix off' fluide, ajoutant une narration professionnelle pour décrire chaque pièce et caractéristique. Cela améliore l'engagement du spectateur dans la visite virtuelle.
4
Step 4
Finalisez et Exportez Votre Visite
Revoyez votre projet complet de 'visites virtuelles 3D' pour assurer la perfection. Utilisez le 'redimensionnement des ratios d'aspect et les exports' pour préparer votre vidéo pour diverses plateformes, assurant une qualité optimale et une portée maximale pour vos annonces.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Succès des Agents

Développez des vidéos engageantes alimentées par l'IA pour partager des témoignages de clients et des histoires de succès, renforçant la confiance envers les professionnels de l'immobilier.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de visites virtuelles de propriétés ?

HeyGen utilise des outils avancés alimentés par l'IA et une interface intuitive pour simplifier la création de visites virtuelles de haute qualité et d'annonces immobilières. Les utilisateurs peuvent transformer des scripts en vidéos engageantes, en utilisant des avatars AI et des voix off, faisant de HeyGen une solution puissante de logiciel de visite virtuelle pour les agents immobiliers.

Puis-je personnaliser mon contenu vidéo immobilier avec les options de marque de HeyGen ?

Absolument ! HeyGen permet aux agents immobiliers de personnaliser entièrement leurs vidéos. Vous pouvez appliquer vos options de marque, y compris les logos et les couleurs spécifiques, et utiliser divers modèles vidéo pour créer des vidéos immobilières uniques et professionnelles pour vos annonces.

Quelles fonctionnalités d'édition technique HeyGen offre-t-il pour créer des visites virtuelles 3D détaillées ?

HeyGen propose des fonctionnalités d'édition technique robustes, y compris un éditeur vidéo convivial avec une fonctionnalité de glisser-déposer, permettant un contrôle précis sur les visuels de votre visite de propriété. Vous pouvez également ajuster les ratios d'aspect et ajouter des sous-titres pour optimiser vos visites virtuelles 3D pour diverses plateformes, le tout conçu pour améliorer vos annonces immobilières.

Comment les capacités AI de HeyGen aident-elles les agents immobiliers à générer rapidement des visites virtuelles ?

Les outils alimentés par l'IA de HeyGen accélèrent considérablement la création de visites virtuelles pour les agents immobiliers. Sa fonctionnalité de texte en vidéo permet une génération rapide de contenu à partir d'un script, complétée par la génération de voix off et l'accès à une bibliothèque de médias complète, réduisant significativement le temps de production pour vos annonces immobilières.

