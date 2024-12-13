Le Créateur Ultime de Vidéos avec Présentateur Virtuel
Créez facilement des vidéos marketing époustouflantes et des présentations animées en utilisant des avatars AI de pointe.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour les propriétaires de petites entreprises et les équipes marketing, créez une vidéo explicative de 90 secondes présentant les avantages d'un nouveau service en ligne. Le style visuel doit être moderne et attrayant, utilisant des graphiques animés aux côtés d'un présentateur virtuel dynamique, soutenu par une voix off générée par AI, entraînante et informative. La capacité de HeyGen à transformer un script écrit en vidéo sera essentielle pour créer ce récit visuel convaincant.
Produisez une vidéo marketing de 45 secondes destinée aux spécialistes du marketing digital et aux responsables e-commerce, mettant en avant les principaux avantages d'un produit. L'esthétique visuelle doit être dynamique et riche, incorporant des séquences vidéo de haute qualité et des animations de texte engageantes, complétées par une voix off persuasive générée par AI. Utilisez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour assembler rapidement une pièce promotionnelle professionnelle et percutante.
Concevez une présentation vidéo de 2 minutes pour les éducateurs et les communicateurs d'entreprise, résumant les résultats trimestriels ou un concept complexe. Le style visuel doit être clair et concis, utilisant des visualisations de données et des diapositives simples et efficaces, avec une voix off chaleureuse et articulée générée par AI. Assurez l'accessibilité en générant automatiquement des sous-titres pour l'ensemble de la présentation vidéo, rendant le contenu facilement compréhensible pour un public diversifié.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement en Formation.
Améliorez l'apprentissage et la rétention avec des vidéos de formation captivantes alimentées par AI, mettant en vedette des présentateurs virtuels.
Développez la Création de Cours.
Développez et étendez le contenu éducatif à l'échelle mondiale en utilisant des présentateurs virtuels pour divers cours.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos avec présentateur virtuel et avatars AI ?
HeyGen permet aux utilisateurs de produire des vidéos professionnelles avec présentateur virtuel en utilisant des avatars AI avancés et une technologie de synthèse vocale AI réaliste. Il vous suffit de sélectionner un avatar AI, d'entrer votre script, et HeyGen anime votre présentateur avec une synchronisation labiale et des expressions naturelles. Cela fait de HeyGen un leader dans la création de vidéos avec présentateur virtuel.
Quels sont les ressources disponibles dans la bibliothèque multimédia et la sélection de modèles de HeyGen ?
HeyGen offre une vaste bibliothèque multimédia remplie de ressources stock, ainsi qu'une collection diversifiée de modèles et de scènes conçus professionnellement. Ces ressources permettent aux utilisateurs de créer rapidement des présentations vidéo visuellement attrayantes et engageantes sans avoir besoin de médias externes. L'éditeur glisser-déposer intègre ces éléments de manière transparente.
HeyGen peut-il générer des vidéos AI complètes à partir d'un script texte ?
Oui, HeyGen excelle en tant que générateur de vidéos AI capable de transformer un simple script texte en une vidéo AI complète. Son rédacteur de script AI aide à affiner le contenu, qui est ensuite vocalisé par la synthèse vocale AI et interprété par un avatar AI, simplifiant considérablement le processus de création vidéo.
Quels types de vidéos peuvent être créés avec les outils vidéo AI de HeyGen ?
HeyGen fonctionne comme une plateforme de création vidéo en ligne polyvalente, idéale pour générer diverses formes de présentations animées, y compris des vidéos marketing, des vidéos explicatives et des vidéos de formation. Ses outils vidéo AI intuitifs et ses fonctionnalités simplifient la production de contenu de haute qualité pour divers objectifs.