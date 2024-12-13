Imaginez une vidéo de formation d'une minute, spécialement conçue pour les formateurs d'entreprise et les professionnels des ressources humaines, démontrant une nouvelle fonctionnalité logicielle. Son style visuel doit être épuré et professionnel, avec un avatar AI réaliste expliquant les étapes avec des superpositions de texte à l'écran, le tout accompagné d'une voix off générée par AI, claire et confiante. Cette vidéo exploitera efficacement les avatars AI de HeyGen pour offrir un contenu captivant, rendant les informations complexes facilement compréhensibles.

