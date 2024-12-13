Le Créateur Ultime de Vidéos avec Présentateur Virtuel

Créez facilement des vidéos marketing époustouflantes et des présentations animées en utilisant des avatars AI de pointe.

Imaginez une vidéo de formation d'une minute, spécialement conçue pour les formateurs d'entreprise et les professionnels des ressources humaines, démontrant une nouvelle fonctionnalité logicielle. Son style visuel doit être épuré et professionnel, avec un avatar AI réaliste expliquant les étapes avec des superpositions de texte à l'écran, le tout accompagné d'une voix off générée par AI, claire et confiante. Cette vidéo exploitera efficacement les avatars AI de HeyGen pour offrir un contenu captivant, rendant les informations complexes facilement compréhensibles.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les propriétaires de petites entreprises et les équipes marketing, créez une vidéo explicative de 90 secondes présentant les avantages d'un nouveau service en ligne. Le style visuel doit être moderne et attrayant, utilisant des graphiques animés aux côtés d'un présentateur virtuel dynamique, soutenu par une voix off générée par AI, entraînante et informative. La capacité de HeyGen à transformer un script écrit en vidéo sera essentielle pour créer ce récit visuel convaincant.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo marketing de 45 secondes destinée aux spécialistes du marketing digital et aux responsables e-commerce, mettant en avant les principaux avantages d'un produit. L'esthétique visuelle doit être dynamique et riche, incorporant des séquences vidéo de haute qualité et des animations de texte engageantes, complétées par une voix off persuasive générée par AI. Utilisez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour assembler rapidement une pièce promotionnelle professionnelle et percutante.
Exemple de Prompt 3
Concevez une présentation vidéo de 2 minutes pour les éducateurs et les communicateurs d'entreprise, résumant les résultats trimestriels ou un concept complexe. Le style visuel doit être clair et concis, utilisant des visualisations de données et des diapositives simples et efficaces, avec une voix off chaleureuse et articulée générée par AI. Assurez l'accessibilité en générant automatiquement des sous-titres pour l'ensemble de la présentation vidéo, rendant le contenu facilement compréhensible pour un public diversifié.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos avec Présentateur Virtuel

Produisez facilement des vidéos professionnelles avec des présentateurs AI grâce à un processus de création simplifié, garantissant une communication percutante.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par choisir parmi une gamme diversifiée de modèles conçus professionnellement pour définir le cadre de votre vidéo avec présentateur virtuel.
2
Step 2
Créez Votre Script
Saisissez votre texte, et notre technologie avancée de synthèse vocale AI le convertira en une voix off naturelle pour votre avatar AI choisi.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels
Améliorez votre présentation en ajoutant de la musique de fond, des images et des clips vidéo de notre vaste bibliothèque multimédia pour compléter votre message.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Une fois satisfait, générez votre vidéo avec présentateur virtuel de haute qualité et exportez-la dans le format souhaité, prête à être partagée avec votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Publicités Performantes

.

Produisez rapidement des vidéos marketing et des publicités efficaces en utilisant des avatars AI comme présentateurs virtuels.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos avec présentateur virtuel et avatars AI ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire des vidéos professionnelles avec présentateur virtuel en utilisant des avatars AI avancés et une technologie de synthèse vocale AI réaliste. Il vous suffit de sélectionner un avatar AI, d'entrer votre script, et HeyGen anime votre présentateur avec une synchronisation labiale et des expressions naturelles. Cela fait de HeyGen un leader dans la création de vidéos avec présentateur virtuel.

Quels sont les ressources disponibles dans la bibliothèque multimédia et la sélection de modèles de HeyGen ?

HeyGen offre une vaste bibliothèque multimédia remplie de ressources stock, ainsi qu'une collection diversifiée de modèles et de scènes conçus professionnellement. Ces ressources permettent aux utilisateurs de créer rapidement des présentations vidéo visuellement attrayantes et engageantes sans avoir besoin de médias externes. L'éditeur glisser-déposer intègre ces éléments de manière transparente.

HeyGen peut-il générer des vidéos AI complètes à partir d'un script texte ?

Oui, HeyGen excelle en tant que générateur de vidéos AI capable de transformer un simple script texte en une vidéo AI complète. Son rédacteur de script AI aide à affiner le contenu, qui est ensuite vocalisé par la synthèse vocale AI et interprété par un avatar AI, simplifiant considérablement le processus de création vidéo.

Quels types de vidéos peuvent être créés avec les outils vidéo AI de HeyGen ?

HeyGen fonctionne comme une plateforme de création vidéo en ligne polyvalente, idéale pour générer diverses formes de présentations animées, y compris des vidéos marketing, des vidéos explicatives et des vidéos de formation. Ses outils vidéo AI intuitifs et ses fonctionnalités simplifient la production de contenu de haute qualité pour divers objectifs.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo