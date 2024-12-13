Générateur de Vidéos avec Présentateur Virtuel pour une Création de Vidéos IA Facile

Exploitez des avatars IA avancés pour transformer instantanément du texte en vidéos captivantes, économisant temps et ressources pour le marketing et les communications internes.

Imaginez une vidéo de lancement de produit vibrante de 30 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises, mettant en scène un avatar IA réaliste expliquant avec assurance les nouvelles fonctionnalités dans un style visuel moderne et dynamique avec une musique de fond entraînante. Ce contenu marketing engageant peut être créé sans effort en utilisant les avatars IA de HeyGen et la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un segment d'instruction de 45 secondes pour les nouveaux employés ou les créateurs de cours en ligne, présentant un avatar IA clair et amical expliquant un sujet complexe avec une voix off calme et autoritaire. Le style visuel doit être épuré et professionnel, enrichi par les divers modèles et scènes de HeyGen et des sous-titres précis pour l'accessibilité, rendant la production de vidéos de formation complexes facile.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo explicative dynamique de 60 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux créateurs de contenu, présentant des montages rapides et engageants et une musique de fond énergique pour illustrer une nouvelle tendance. Profitez de la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels accrocheurs et personnalisez le redimensionnement et l'exportation des formats d'image pour diverses plateformes, garantissant que vos vidéos IA captivantes attirent l'attention.
Exemple de Prompt 3
Créez une annonce de communication interne professionnelle de 30 secondes pour les équipes d'entreprise, livrée par un avatar IA digne de confiance avec une voix claire et concise, reflétant l'image de marque de l'entreprise grâce à une personnalisation visuelle subtile. Cette méthode efficace pour créer des communications internes bénéficie de la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script de HeyGen et de la génération de voix off supérieure, maintenant un style visuel et audio soigné et conforme à la marque.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos avec Présentateur Virtuel

Créez facilement des vidéos professionnelles avec des présentateurs virtuels alimentés par l'IA en quelques étapes simples, enrichissant votre contenu avec des avatars captivants et des scripts dynamiques.

1
Step 1
Rédigez Votre Script
Commencez par rédiger ou coller votre script vidéo. Notre plateforme transforme votre texte en une voix off, prête à être livrée par votre présentateur virtuel.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur IA
Parcourez notre bibliothèque diversifiée d'avatars IA et choisissez le présentateur virtuel parfait pour représenter votre message et votre marque à l'écran.
3
Step 3
Personnalisez Votre Scène
Personnalisez votre vidéo en choisissant parmi une variété de modèles, en ajoutant des arrière-plans personnalisés et en incorporant vos éléments de marque.
4
Step 4
Exportez Votre Création
Une fois votre vidéo terminée, exportez-la dans le format d'image et la résolution souhaités, prête à être partagée avec votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Vidéos Marketing & Publicités à Fort Impact

.

Créez rapidement des vidéos marketing et des publicités convaincantes avec des avatars IA, communiquant efficacement votre message et attirant les clients.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la production créative de vidéos avec l'IA ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer du contenu marketing engageant et des vidéos de formation en utilisant des avatars IA avancés et des capacités de générateur de texte-à-vidéo. Vous pouvez personnaliser entièrement vos vidéos avec Brandkit, des modèles uniques et des filtres créatifs pour maintenir une esthétique conforme à votre marque.

Qu'est-ce qui rend le générateur de texte-à-vidéo de HeyGen si puissant ?

Le générateur de texte-à-vidéo de HeyGen transforme les scripts en vidéos IA de haute qualité avec des présentateurs IA réalistes et des voix off naturelles. Cela vous permet de créer du contenu sans effort et de gagner un temps considérable par rapport à la production vidéo traditionnelle.

HeyGen prend-il en charge une personnalisation étendue pour la création de vidéos conformes à la marque ?

Absolument. HeyGen offre des options de personnalisation complètes, y compris un Brandkit pour gérer vos actifs, la possibilité de supprimer les arrière-plans et divers outils d'édition vidéo. Cela garantit que chaque vidéo IA s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque et votre vision créative.

Comment HeyGen facilite-t-il la localisation de contenu global pour les vidéos ?

HeyGen permet une localisation sans effort avec des fonctionnalités robustes de clonage de voix et de traduction, prenant en charge plus de 140 langues pour vos vidéos IA. Cela vous permet d'atteindre un public plus large avec des voix off personnalisées et un contenu vidéo de présentateur virtuel engageant.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo