Générateur de Vidéos d'Orientation Virtuelle : Intégration Alimentée par l'AI
Renforcez votre équipe avec des vidéos d'intégration professionnelles, générées sans effort à partir d'un script grâce à nos capacités avancées de conversion de texte en vidéo.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo d'orientation professionnelle de 60 secondes adaptée aux employés à distance rejoignant une entreprise mondiale, en mettant l'accent sur la facilité de compréhension et l'accessibilité. Utilisez les modèles vidéo et les scènes épurées de HeyGen pour présenter les informations clés, générées par la conversion de texte en vidéo à partir d'un script concis. L'esthétique visuelle doit être élégante et inspirée des infographies, associée à une voix AI calme et autoritaire, fournissant les informations essentielles en douceur.
Développez une vidéo de formation dynamique de 30 secondes destinée aux employés existants pour introduire rapidement une mise à jour logicielle. Cette vidéo devrait incorporer des coupes rapides, des médias de capture d'écran de la bibliothèque multimédia, et des sous-titres clairs pour mettre en évidence les fonctionnalités clés. Le style visuel et audio doit être rapide et informatif, avec une voix off AI claire et concise et une musique électronique moderne pour maintenir l'engagement pendant le processus d'apprentissage.
Que diriez-vous de produire une vidéo d'accueil de 50 secondes pour les propriétaires de petites entreprises introduisant les politiques de base de l'entreprise à leurs nouveaux membres d'équipe ? Cette vidéo devrait être créée facilement en utilisant un créateur de vidéos d'intégration en convertissant simplement le texte en vidéo à partir d'un script écrit, optimisé pour la visualisation mobile avec un redimensionnement du format d'image. Le style visuel et audio doit être chaleureux, accessible, et utiliser une voix AI amicale sur un fond acoustique doux, pour mettre à l'aise les nouveaux membres de l'équipe.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la Portée de la Formation et de l'Intégration.
Créez et distribuez efficacement des vidéos d'orientation et de formation virtuelles complètes, atteignant facilement un public mondial.
Améliorer l'Engagement de la Formation.
Utilisez des avatars AI et un contenu dynamique pour créer des vidéos d'intégration captivantes qui augmentent considérablement l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer notre expérience d'intégration avec des vidéos ?
HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui transforme vos scripts en vidéos d'intégration dynamiques. Profitez de nos divers modèles vidéo et avatars AI réalistes pour créer facilement des vidéos d'orientation virtuelle engageantes, garantissant une expérience d'intégration captivante pour les nouveaux employés.
Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour des vidéos de formation personnalisées ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation personnalisées en utilisant une large gamme d'avatars AI et de voix AI professionnelles. Vous pouvez personnaliser les scènes avec des contrôles de marque, incorporer des graphismes dynamiques et modernes, et utiliser notre bibliothèque multimédia pour créer un contenu vidéo unique et percutant grâce à un montage vidéo sophistiqué.
HeyGen peut-il transformer du texte en vidéos d'orientation de haute qualité ?
Absolument. HeyGen fonctionne comme un puissant générateur de conversion de texte en vidéo, vous permettant de simplement entrer votre script pour produire des vidéos d'orientation virtuelle professionnelles. Ce processus simplifié, combiné à la génération automatique de voix off et de sous-titres, rend la création de contenu engageant incroyablement efficace.
Pourquoi choisir HeyGen pour développer des vidéos de formation alimentées par l'AI ?
HeyGen se distingue comme un générateur de vidéos AI qui simplifie l'ensemble du processus de montage vidéo, du script à l'exportation finale. Notre plateforme offre des modèles vidéo personnalisables, des capacités robustes de conversion de texte en vidéo, et des contrôles de marque complets, vous permettant de produire rapidement des vidéos de formation professionnelles et cohérentes.