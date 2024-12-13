Générateur de Vidéos Récapitulatives d'Événements : Créez des Récaps Virtuels Captivants

Transformez vos enregistrements d'événements en histoires captivantes avec le texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script.

Produisez une vidéo récapitulative engageante de 45 secondes destinée aux équipes internes de l'entreprise et aux parties prenantes, mettant en avant les points forts et les réalisations clés d'un événement virtuel récent. Le style visuel doit être professionnel et dynamique, utilisant des transitions dynamiques et une musique de fond inspirante pour créer une ambiance positive et tournée vers l'avenir. Intégrez la génération de voix off de HeyGen pour fournir un résumé exécutif concis.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo récapitulative vibrante de 30 secondes ciblant les futurs participants potentiels et les suiveurs de l'industrie sur les réseaux sociaux. La vidéo doit être rapide, visuellement attrayante, et comporter des effets vidéo énergiques et des animations de texte pour capter l'attention. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour une création rapide et efficace, en veillant à ce qu'elle soit partageable et percutante pour un large public.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo récapitulative de 60 secondes émouvante destinée aux membres de la communauté, clients fidèles et abonnés, reflétant les jalons et expériences partagées de l'année écoulée. Le style visuel et audio doit évoquer la nostalgie, avec des animations fluides et une musique émotive. Utilisez les sous-titres/captions de HeyGen pour mettre en avant les citations clés ou moments mémorables, rendant la vidéo accessible et profondément résonnante.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo récapitulative élégante et informative de 50 secondes spécifiquement pour les partenaires B2B, investisseurs et clients clés, mettant en avant les principaux enseignements et présentations de produits d'un lancement récent. Le style visuel doit être épuré et professionnel, se concentrant sur des visuels clairs et un ton confiant, enrichi par la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour améliorer la présentation.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Récapitulatives d'Événements Virtuels

Créez facilement des récapitulatifs d'événements virtuels captivants avec notre plateforme intuitive, transformant vos moments forts en vidéos engageantes pour les réseaux sociaux et au-delà.

1
Step 1
Téléchargez Vos Fichiers Multimédias
Commencez par télécharger les séquences, images et audio de votre événement directement depuis votre appareil vers notre bibliothèque multimédia pour un accès et une organisation faciles.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle Vidéo
Choisissez parmi une gamme diversifiée de modèles vidéo et de scènes conçus professionnellement, optimisés pour les récapitulatifs d'événements, pour donner instantanément à votre projet une base soignée.
3
Step 3
Personnalisez et Ajoutez des Éléments Créatifs
Personnalisez votre vidéo récapitulative en intégrant l'identité unique de votre marque à l'aide de nos contrôles de marque complets, puis enrichissez votre histoire avec des animations de texte dynamiques et des moments forts.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Récapitulatif
Finalisez votre vidéo récapitulative d'événement avec un redimensionnement et des exports de format d'image pour diverses plateformes, la rendant prête pour un partage facile sur les réseaux sociaux et d'autres canaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Publicités d'Événements Performantes

.

Créez facilement des publicités vidéo performantes à partir de récapitulatifs d'événements, promouvant efficacement les événements futurs et les messages clés à un public plus large.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer une vidéo récapitulative d'événement visuellement engageante avec des éléments créatifs ?

HeyGen propose une large gamme de modèles vidéo personnalisables et d'outils alimentés par l'IA qui vous permettent de créer facilement des vidéos récapitulatives d'événements époustouflantes. Vous pouvez télécharger vos fichiers multimédias, ajouter des animations engageantes, des animations de texte et des transitions dynamiques pour mettre en valeur les moments clés et renforcer l'attrait créatif.

Quelles sont les meilleures façons d'incorporer des moments forts et de la musique dans ma vidéo récapitulative pour les réseaux sociaux ?

Pour maximiser l'impact sur les réseaux sociaux, concentrez-vous sur la compilation des moments les plus mémorables de votre événement. L'éditeur vidéo intuitif de HeyGen vous permet d'ajouter facilement des pistes musicales captivantes et de générer des voix off pour compléter vos visuels, garantissant que votre vidéo récapitulative est parfaitement optimisée et engageante.

HeyGen est-il un générateur de vidéos récapitulatives d'événements facile à utiliser pour les débutants ?

Oui, HeyGen est conçu pour être un générateur de vidéos récapitulatives d'événements accessible pour les utilisateurs de tous niveaux. Ses outils alimentés par l'IA et son interface conviviale simplifient le processus de création vidéo, vous permettant de transformer rapidement vos séquences brutes en vidéos récapitulatives soignées sans expérience de montage approfondie.

HeyGen peut-il être utilisé pour créer des vidéos récapitulatives de l'année au-delà des événements ?

Absolument ! Bien qu'excellent pour les vidéos récapitulatives d'événements, l'éditeur vidéo polyvalent de HeyGen est également parfait pour créer des vidéos récapitulatives de l'année engageantes, des résumés personnels ou tout montage de moments forts. Vous pouvez appliquer divers effets vidéo et contrôles de marque pour garantir que votre contenu reflète constamment votre message.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo