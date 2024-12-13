Générateur de Vidéos de Classe Virtuelle : Créez des Leçons Captivantes Rapidement
Engagez les étudiants et simplifiez la création de vidéos pour les enseignants. Générez sans effort des conférences vidéo dynamiques avec des avatars AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo d'instruction de 90 secondes fournissant un aperçu concis de la plateforme vidéo AI HeyGen, conçue pour les nouveaux utilisateurs désireux de commencer la création de vidéos. Le style visuel doit incorporer des enregistrements d'écran dynamiques qui démontrent clairement l'interface utilisateur, accompagnés d'une voix off entraînante et guidante, mettant en avant l'efficacité de la génération de vidéos directement à partir d'un script grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script.
Développez un module de formation de 2 minutes démontrant comment HeyGen soutient l'apprentissage personnalisé grâce à des conférences vidéo accessibles, ciblant spécifiquement les formateurs d'entreprise et les développeurs d'e-learning. Cette vidéo nécessite un style visuel orienté business avec des graphiques concis et une voix professionnelle et accessible, se concentrant sur le rôle crucial des sous-titres automatiques dans l'amélioration de la compréhension et de l'accessibilité pour des apprenants divers.
Concevez un clip promotionnel de 45 secondes présentant HeyGen comme le générateur ultime de vidéos de classe virtuelle pour les créateurs de contenu occupés et les propriétaires de petites entreprises. L'approche visuelle doit être rapide, moderne et engageante, avec une voix amicale et énergique, illustrant à quelle vitesse un contenu de qualité professionnelle peut être produit en exploitant une variété de modèles et de scènes préconçus pour divers scénarios éducatifs.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargissez l'Offre de Cours et la Portée.
Développez efficacement de nombreuses conférences vidéo de classe virtuelle, élargissant votre portée éducative aux étudiants du monde entier avec un contenu vidéo AI captivant.
Améliorez l'Engagement des Apprenants.
Utilisez les générateurs de vidéos éducatives AI pour créer des leçons dynamiques et interactives qui augmentent l'engagement des étudiants et améliorent la rétention des connaissances dans votre classe virtuelle.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il les aspects techniques de la création de vidéos AI pour les éducateurs ?
HeyGen simplifie le processus de création de vidéos avec une plateforme vidéo AI intuitive, permettant aux éducateurs de générer des conférences vidéo professionnelles et du contenu éducatif sans outils de montage vidéo complexes. Il prend également en charge le partage fluide sur diverses plateformes, y compris Google Classroom.
Les avatars AI de HeyGen peuvent-ils améliorer les expériences d'apprentissage personnalisées dans une classe virtuelle ?
Absolument. HeyGen utilise des avatars AI avancés pour l'enseignement, combinés à des voix off réalistes, pour créer un contenu d'apprentissage engageant et personnalisé. Cela permet aux éducateurs de délivrer des conférences vidéo efficaces et des instructions sur mesure dans un environnement de classe virtuelle.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos éducatives accessibles et efficaces ?
HeyGen propose un générateur de sous-titres robuste pour garantir l'accessibilité à tous les étudiants. Les éducateurs peuvent également utiliser divers modèles vidéo et exploiter le générateur de vidéos éducatives AI pour produire rapidement un contenu pédagogique de haute qualité.
HeyGen prend-il en charge l'enregistrement d'écran pour un contenu éducatif dynamique ?
Oui, HeyGen intègre des capacités d'enregistrement d'écran, permettant aux enseignants de capturer et d'intégrer facilement des démonstrations directement dans leurs conférences vidéo. Cette fonctionnalité est idéale pour créer un contenu dynamique pour les étudiants, notamment dans un modèle de classe inversée.