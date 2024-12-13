Générateur de Vidéos d'Annonce Virtuelle pour une Création Rapide et Facile
Créez instantanément des vidéos d'annonce professionnelles en utilisant nos avatars AI avancés et des modèles prêts à l'emploi.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo d'annonce invitante de 30 secondes pour mobiliser les employés pour un événement virtuel à l'échelle de l'entreprise à venir. Le style visuel doit être chaleureux et collaboratif, avec des illustrations joyeuses et une musique de fond entraînante. Assurez une inclusivité maximale en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour transmettre clairement les détails importants à tous les spectateurs, faisant de cet outil un créateur de vidéos d'annonce efficace.
Générez une vidéo informative de 60 secondes expliquant une mise à jour logicielle significative aux utilisateurs et développeurs existants. Concentrez-vous sur une esthétique visuelle propre et professionnelle avec des enregistrements d'écran nets et une voix off autoritaire mais accessible. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour transformer efficacement vos notes de mise à jour en une vidéo claire et concise, servant de puissant générateur de vidéos AI pour les communications techniques.
Produisez une vidéo de vœux de vacances vibrante de 25 secondes pour les abonnés des réseaux sociaux, transmettant la joie festive et une offre spéciale. Adoptez un style visuel vif et coloré avec des animations ludiques et une musique de fond joyeuse et saisonnière. Parcourez les modèles et scènes de HeyGen pour trouver rapidement un design engageant qui facilite la création de cette vidéo d'annonce, en utilisant des modèles de vidéos d'annonce préconçus pour un déploiement rapide.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Annonces Engagées sur les Réseaux Sociaux.
Créez rapidement des vidéos d'annonce captivantes optimisées pour les plateformes de réseaux sociaux afin d'augmenter la portée et l'interaction.
Annonces Promotionnelles à Fort Impact.
Produisez des vidéos d'annonce puissantes et basées sur des données en quelques minutes, garantissant que vos messages se démarquent et atteignent les objectifs de la campagne.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos d'annonce engageantes ?
HeyGen est un puissant générateur de vidéos AI qui vous permet de produire facilement des vidéos d'annonce virtuelle captivantes. Profitez de notre vaste bibliothèque de modèles de vidéos d'annonce et d'avatars AI personnalisables pour donner vie à vos messages, rendant vos communications plus percutantes et engageantes.
HeyGen peut-il générer rapidement des vidéos d'annonce professionnelles ?
Absolument. HeyGen simplifie le processus de production vidéo, vous permettant de créer rapidement des vidéos d'annonce de haute qualité. Utilisez simplement la fonction de texte en vidéo à partir de votre script, choisissez parmi nos divers avatars AI, et générez une vidéo soignée en quelques minutes, économisant ainsi un temps et des ressources considérables.
Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les modèles de vidéos d'annonce de HeyGen ?
HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'adapter les modèles de vidéos d'annonce pour correspondre parfaitement à l'identité de votre entreprise. Vous pouvez facilement ajouter votre logo, spécifier les couleurs de la marque, incorporer des vidéos de stock pertinentes et utiliser des outils d'édition pour créer une vidéo d'annonce unique et professionnelle.
HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités avancées pour les vidéos d'annonce ?
Oui, HeyGen propose des outils complets pour améliorer vos vidéos d'annonce, y compris la génération automatique de voix off et de sous-titres. Vous pouvez également ajouter du texte, de la musique et intégrer des éléments de notre bibliothèque multimédia, garantissant que votre vidéo finale est soignée et accessible à un public plus large.