Générateur de Vidéos d'Annonce Virtuelle pour une Création Rapide et Facile

Créez instantanément des vidéos d'annonce professionnelles en utilisant nos avatars AI avancés et des modèles prêts à l'emploi.

Créez une vidéo d'annonce virtuelle captivante de 45 secondes pour le lancement d'un produit révolutionnaire, ciblant les passionnés de technologie et les premiers adoptants. Adoptez un style visuel élégant et futuriste avec des transitions dynamiques et une bande sonore électronique optimiste. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les caractéristiques clés avec un ton professionnel et engageant, mettant en avant l'innovation derrière votre nouvelle offre en tant que générateur de vidéos d'annonce virtuelle de premier plan.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo d'annonce invitante de 30 secondes pour mobiliser les employés pour un événement virtuel à l'échelle de l'entreprise à venir. Le style visuel doit être chaleureux et collaboratif, avec des illustrations joyeuses et une musique de fond entraînante. Assurez une inclusivité maximale en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour transmettre clairement les détails importants à tous les spectateurs, faisant de cet outil un créateur de vidéos d'annonce efficace.
Exemple de Prompt 2
Générez une vidéo informative de 60 secondes expliquant une mise à jour logicielle significative aux utilisateurs et développeurs existants. Concentrez-vous sur une esthétique visuelle propre et professionnelle avec des enregistrements d'écran nets et une voix off autoritaire mais accessible. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour transformer efficacement vos notes de mise à jour en une vidéo claire et concise, servant de puissant générateur de vidéos AI pour les communications techniques.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de vœux de vacances vibrante de 25 secondes pour les abonnés des réseaux sociaux, transmettant la joie festive et une offre spéciale. Adoptez un style visuel vif et coloré avec des animations ludiques et une musique de fond joyeuse et saisonnière. Parcourez les modèles et scènes de HeyGen pour trouver rapidement un design engageant qui facilite la création de cette vidéo d'annonce, en utilisant des modèles de vidéos d'annonce préconçus pour un déploiement rapide.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un générateur de vidéos d'annonce virtuelle

Créez des vidéos d'annonce époustouflantes avec l'AI. Transformez facilement vos idées en vidéos professionnelles et engageantes en seulement quatre étapes simples.

1
Step 1
Créez la Fondation de Votre Vidéo
Commencez par sélectionner parmi divers modèles de vidéos d'annonce ou saisissez votre script pour générer instantanément du contenu vidéo à l'aide de notre générateur de vidéos AI. Cela établit la base de votre message.
2
Step 2
Ajoutez des Éléments AI Engagés
Personnalisez votre annonce en incorporant des avatars AI pour présenter votre message. Vous pouvez également générer une voix off naturelle pour captiver votre audience.
3
Step 3
Appliquez des Visuels et du Branding
Améliorez votre vidéo en incluant des vidéos de stock pertinentes de notre vaste bibliothèque. Assurez la cohérence de la marque en appliquant vos contrôles de branding uniques, comme les logos et les couleurs.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Création
Finalisez votre annonce en générant automatiquement des sous-titres pour une meilleure accessibilité et portée. Une fois terminée, exportez votre vidéo pour un partage fluide sur les réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Annonces Corporatives Inspirantes

.

Diffusez des vidéos d'annonce motivantes et inspirantes aux employés ou aux parties prenantes, favorisant un sentiment positif et une culture d'entreprise forte.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos d'annonce engageantes ?

HeyGen est un puissant générateur de vidéos AI qui vous permet de produire facilement des vidéos d'annonce virtuelle captivantes. Profitez de notre vaste bibliothèque de modèles de vidéos d'annonce et d'avatars AI personnalisables pour donner vie à vos messages, rendant vos communications plus percutantes et engageantes.

HeyGen peut-il générer rapidement des vidéos d'annonce professionnelles ?

Absolument. HeyGen simplifie le processus de production vidéo, vous permettant de créer rapidement des vidéos d'annonce de haute qualité. Utilisez simplement la fonction de texte en vidéo à partir de votre script, choisissez parmi nos divers avatars AI, et générez une vidéo soignée en quelques minutes, économisant ainsi un temps et des ressources considérables.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les modèles de vidéos d'annonce de HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'adapter les modèles de vidéos d'annonce pour correspondre parfaitement à l'identité de votre entreprise. Vous pouvez facilement ajouter votre logo, spécifier les couleurs de la marque, incorporer des vidéos de stock pertinentes et utiliser des outils d'édition pour créer une vidéo d'annonce unique et professionnelle.

HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités avancées pour les vidéos d'annonce ?

Oui, HeyGen propose des outils complets pour améliorer vos vidéos d'annonce, y compris la génération automatique de voix off et de sous-titres. Vous pouvez également ajouter du texte, de la musique et intégrer des éléments de notre bibliothèque multimédia, garantissant que votre vidéo finale est soignée et accessible à un public plus large.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo