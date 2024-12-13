Créez une vidéo d'annonce virtuelle captivante de 45 secondes pour le lancement d'un produit révolutionnaire, ciblant les passionnés de technologie et les premiers adoptants. Adoptez un style visuel élégant et futuriste avec des transitions dynamiques et une bande sonore électronique optimiste. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les caractéristiques clés avec un ton professionnel et engageant, mettant en avant l'innovation derrière votre nouvelle offre en tant que générateur de vidéos d'annonce virtuelle de premier plan.

