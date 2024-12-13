Créateur de Vidéos Virales du Mois pour des Vidéos Instantanément Engagantes

Générez des vidéos virales pour TikTok et YouTube sans effort en utilisant des modèles personnalisables pour booster rapidement la croissance de votre audience.

Créez une publicité dynamique de 30 secondes de style "vidéos virales" ciblant les propriétaires de petites entreprises et les équipes marketing, conçue pour mettre en avant un nouveau produit ou service. Le style visuel doit être rapide avec des graphismes lumineux et engageants et une musique de fond entraînante, en utilisant les Modèles et scènes de HeyGen pour lancer la création.

Exemple de Prompt 1
Développez une courte vidéo éducative professionnelle de 45 secondes pour les créateurs de contenu et les éducateurs en ligne, expliquant un sujet complexe de manière simple. Cette vidéo doit comporter une narration claire et autoritaire accompagnée d'un avatar AI engageant, en utilisant les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off pour une présentation soignée.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative tendance de 60 secondes pour les gestionnaires de réseaux sociaux et les influenceurs, offrant des conseils pratiques pour "la croissance de l'audience". Le style visuel doit incorporer une typographie moderne et des médias de stock visuellement attrayants, avec le récit généré directement à partir d'un script en utilisant la fonctionnalité Texte-en-vidéo de HeyGen, complétée par des Sous-titres/captions automatiques.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo percutante de 20 secondes mettant en avant un produit, spécifiquement pour les marketeurs numériques et les agences, en soulignant une caractéristique clé qui en fait un "créateur de vidéos virales du mois". Le style visuel et audio doit être accrocheur avec des coupes rapides et des extraits sonores percutants, en s'assurant qu'il est optimisé pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de format d'image de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Virales du Mois

Produisez rapidement des vidéos captivantes conçues pour la viralité en utilisant notre générateur de vidéos AI intuitif, garantissant que votre contenu se démarque et atteint un public plus large.

Créez Votre Projet
Commencez par sélectionner parmi notre large éventail de modèles personnalisables ou saisissez votre script pour utiliser notre fonctionnalité "Texte-en-vidéo à partir d'un script", posant les bases de votre prochaine vidéo virale.
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque ou message. Nos avatars AI donnent vie à votre script avec des expressions réalistes et des voix off, améliorant l'engagement.
Ajoutez des Sous-titres AI
Améliorez l'accessibilité et la rétention des spectateurs en générant automatiquement des Sous-titres/captions pour votre vidéo. Cette fonctionnalité garantit que votre message est clair et compris par un large public.
Publiez en Un Clic
Optimisez votre vidéo pour diverses plateformes avec le redimensionnement de format d'image, puis exportez ou partagez-la instantanément avec la publication en un clic. Atteignez efficacement votre audience sur tous les canaux.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez un Contenu Viral Inspirant

Développez un contenu vidéo motivant et inspirant avec des avatars AI et une adaptabilité multilingue pour développer votre audience mensuellement.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos virales en utilisant l'AI ?

HeyGen permet aux créateurs de contenu de générer des vidéos engageantes et virales efficacement. Son générateur de vidéos AI avancé vous permet de transformer des scripts en contenu visuel captivant avec des avatars AI et des modèles personnalisables, parfaits pour les vidéos courtes sur des plateformes comme TikTok et YouTube.

Quelles fonctionnalités d'édition vidéo AI HeyGen offre-t-il aux créateurs de contenu ?

HeyGen propose des fonctionnalités d'édition vidéo AI robustes conçues pour les créateurs de contenu, y compris des sous-titres AI automatiques et une fonctionnalité de Recadrage Intelligent. Vous pouvez également tirer parti de l'adaptabilité multilingue pour atteindre un public plus large avec vos vidéos.

HeyGen peut-il simplifier mon processus de création vidéo pour diverses plateformes ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos efficace qui simplifie l'ensemble de votre processus de création. Avec des fonctionnalités comme la publication en un clic, vous pouvez facilement partager votre contenu sur des plateformes comme TikTok et YouTube, aidant à accélérer la croissance de votre audience.

HeyGen prend-il en charge la personnalisation de la marque et les avatars AI pour un contenu vidéo unique ?

Absolument, HeyGen vous permet d'incorporer une personnalisation de la marque et d'utiliser des avatars AI réalistes pour créer un contenu vidéo unique et mémorable. Nos modèles personnalisables et contrôles de marque garantissent que vos vidéos se démarquent, faisant de HeyGen un créateur de vidéos virales du mois efficace.

