Créez une vidéo concise de 60 secondes démontrant comment la technologie d'avatar AI de HeyGen simplifie la création de contenu de formation technique pour les nouveaux recrues en ingénierie, en utilisant un style visuel clair et professionnel et une voix off générée par l'IA, en se concentrant sur la génération précise de scripts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de démonstration de produit dynamique de 90 secondes, ciblant les investisseurs potentiels et les clients d'entreprise, mettant en avant les fonctionnalités principales d'une mise à jour logicielle avec un style visuel et audio moderne et engageant, enrichi par la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels percutants.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de pitch investisseur persuasive de 2 minutes, visant à obtenir un financement initial, adoptant une esthétique soignée et haute résolution avec une voix off confiante et articulée, mettant en avant l'utilisation des modèles et scènes de HeyGen pour créer un créateur de présentation vidéo professionnel.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo perspicace d'une minute expliquant des visualisations de données complexes aux analystes marketing, en employant un style visuel éducatif et épuré avec un audio précis, et en démontrant comment le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen garantissent une visualisation optimale sur diverses plateformes de médias sociaux.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Pitch Vidéo

Créez rapidement des pitches investisseurs et des démonstrations de produits convaincants avec notre plateforme vidéo AI intuitive, transformant vos idées en présentations professionnelles sans effort.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou Commencez avec un Script
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles conçus pour divers pitches, ou collez votre script pour générer automatiquement des scènes initiales. Cela vous aide à démarrer rapidement et efficacement.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu et Avatar AI
Intégrez votre texte, vos images et vos vidéos. Ensuite, sélectionnez un avatar AI pour narrer votre pitch, assurant une livraison professionnelle et engageante.
3
Step 3
Générez une Narration AI pour Votre Script
Transformez votre script en un discours au son naturel avec notre fonctionnalité de narration AI, donnant vie à votre pitch sans avoir besoin d'enregistrer votre propre voix.
4
Step 4
Exportez Votre Pitch Vidéo Professionnel
Finalisez votre vidéo en choisissant le ratio d'aspect souhaité et exportez sans effort votre pitch vidéo professionnel de haute qualité, prêt à être partagé avec votre audience.

Cas d'Utilisation

Produisez des Extraits de Pitch Engagés pour les Réseaux Sociaux

Transformez des pitches plus longs en clips vidéo concis et engageants parfaits pour les réseaux sociaux, élargissant votre portée et attirant des investisseurs ou clients potentiels.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création d'une vidéo de pitch AI ?

HeyGen utilise une IA avancée pour transformer vos scripts textuels en vidéos de pitch AI captivantes. Notre plateforme simplifie l'ensemble du processus, de la génération de contenu vidéo professionnel avec des avatars AI à la production automatique de sous-titres de haute qualité, garantissant que votre message est délivré efficacement en tant que créateur de présentation vidéo sophistiqué.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour le branding dans les présentations vidéo ?

HeyGen fournit des contrôles de branding techniques robustes pour s'assurer que vos présentations vidéo s'alignent parfaitement avec l'identité de votre entreprise. Vous pouvez facilement intégrer votre logo d'entreprise, des couleurs de marque spécifiques, et utiliser divers modèles pour créer un pitch vidéo véritablement professionnel qui résonne avec votre audience.

Puis-je facilement éditer et créer une présentation vidéo professionnelle avec HeyGen ?

Oui, HeyGen propose un éditeur intuitif par glisser-déposer, ce qui en fait un éditeur vidéo en ligne facile à utiliser pour quiconque, indépendamment de l'expérience préalable. Vous pouvez rapidement assembler une présentation vidéo professionnelle sans avoir besoin de connaissances approfondies en montage, permettant une création efficace de contenu engageant.

HeyGen prend-il en charge la collaboration à distance pour le développement de vidéos de pitch en ligne ?

HeyGen facilite une collaboration à distance fluide, permettant aux équipes de travailler ensemble sur des vidéos de pitch en ligne depuis n'importe où. Notre plateforme prend en charge le partage asynchrone, garantissant que chacun peut contribuer et revoir le contenu efficacement, ce qui en fait un créateur de pitch en ligne idéal pour les équipes distribuées.

