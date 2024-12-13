Générateur de Vidéos avec Modèles : Créez des Vidéos Époustouflantes Rapidement

Produisez facilement des vidéos marketing de haute qualité en exploitant nos divers Modèles & scènes.

Imaginez une vidéo de 30 secondes, dynamique et conçue pour les propriétaires de petites entreprises et les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux, montrant à quel point il est facile de créer des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux. Ce contenu vibrant devrait présenter un style visuel moderne avec des coupes dynamiques et une voix off inspirante et enthousiaste. Il démontrera comment exploiter les "Modèles & scènes" étendus de HeyGen pour produire rapidement du contenu professionnel, transformant les efforts de marketing avec des designs prêts à l'emploi.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo didactique de 45 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux éducateurs en ligne, mettant en avant l'utilisation innovante de la technologie des avatars AI. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec une touche légèrement futuriste, accompagné d'une voix off calme et articulée et d'une musique de fond subtile. Cette vidéo illustrera comment les utilisateurs peuvent personnaliser leur marque avec les "Avatars AI" de HeyGen et générer des récits engageants grâce à la "Génération de voix off", rendant les sujets complexes accessibles et visuellement attrayants.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative de produit convaincante de 60 secondes, adaptée aux entreprises SaaS et aux chefs de produit, démontrant la conversion fluide des idées en contenu vidéo de haute qualité. L'esthétique doit être élégante et informative, incorporant des graphiques animés engageants et une narration nette et autoritaire, ponctuée par des effets sonores subtils. La vidéo mettra en avant comment la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen transforme rapidement le texte écrit en présentations soignées, complètes avec des "Sous-titres/captions" automatiques pour une portée plus large.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo marketing dynamique de 30 secondes pour les agences de marketing digital et les entrepreneurs, axée sur la création rapide de contenu pour des campagnes diversifiées. Ce contenu devrait présenter un style visuel rapide et accrocheur avec une voix off confiante et une musique de fond tendance. Il mettra en avant l'efficacité de l'utilisation de la vaste "Bibliothèque de médias/soutien de stock" de HeyGen pour des ressources visuelles diversifiées et la facilité de "Redimensionnement & exportation des formats" pour adapter le contenu à diverses plateformes, en soulignant le délai d'exécution rapide et la large adaptabilité.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos avec Modèles

Créez sans effort des vidéos professionnelles à partir de modèles préconçus, en personnalisant chaque élément pour produire rapidement et efficacement du contenu de haute qualité.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle de Vidéo
Commencez votre création vidéo en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée de modèles vidéo préconçus adaptés à divers objectifs, garantissant un point de départ professionnel.
2
Step 2
Ajoutez Votre Script et Médias
Intégrez votre script texte pour utiliser la fonctionnalité Texte en vidéo à partir de script, ou téléchargez vos propres visuels et médias de stock pour personnaliser les scènes.
3
Step 3
Choisissez Votre Avatar AI et Voix
Donnez vie à votre vidéo en sélectionnant un avatar AI pour présenter votre message et en générant des voix off réalistes pour narrer votre script de manière fluide.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Revoyez votre vidéo complète, appliquez les ajustements finaux et exportez-la dans le format et la résolution souhaités, prête à être partagée immédiatement.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Formation & E-Learning Améliorés

Développez des vidéos de formation dynamiques et des modules d'e-learning avec l'AI et des modèles pour améliorer significativement l'engagement et la rétention des apprenants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos créatives ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen offre une vaste bibliothèque de modèles vidéo et des fonctionnalités de personnalisation robustes, permettant aux utilisateurs de produire sans effort du contenu vidéo de haute qualité adapté à diverses applications créatives.

Puis-je créer des avatars AI uniques pour mes vidéos avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen propose un générateur d'avatars AI avancé, vous permettant de donner vie à vos scripts avec des présentateurs numériques réalistes capables de synchroniser précisément vos voix off.

Quelles possibilités créatives HeyGen offre-t-il pour le texte en vidéo ?

HeyGen exploite une technologie AI de pointe pour transformer vos scripts écrits en récits visuels captivants, complets avec des graphiques dynamiques et des voix off authentiques pour divers projets créatifs comme les explications de produits.

Comment HeyGen peut-il m'aider à produire efficacement des vidéos marketing engageantes ?

L'éditeur vidéo intuitif de HeyGen, avec une interface glisser-déposer et des modèles vidéo préconçus, simplifie la création de vidéos marketing professionnelles et de vidéos dynamiques pour les réseaux sociaux.

