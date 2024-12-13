Générateur de Vidéos avec Avatars : Créez des Vidéos AI Époustouflantes

Produisez sans effort des vidéos professionnelles avec des avatars AI réalistes, transformant des scripts en histoires visuelles captivantes.

Imaginez créer une vidéo marketing convaincante de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, montrant comment un générateur de vidéos AI peut créer facilement du contenu professionnel. Le style visuel doit être moderne et épuré, accompagné d'une musique de fond entraînante et motivante, et d'un avatar AI professionnel délivrant le message clé.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les éducateurs cherchant à transformer des sujets complexes en contenu facilement compréhensible, créez une vidéo explicative de 45 secondes ciblant les créateurs de contenu e-learning. Cette vidéo doit présenter un style visuel engageant et pédagogique avec une narration claire générée grâce à la fonctionnalité de générateur de texte en vidéo AI, transformant un script en leçon interactive.
Exemple de Prompt 2
Libérez votre créativité avec un clip vibrant de 20 secondes pour les réseaux sociaux, conçu pour les influenceurs et les marques personnelles, démontrant comment la technologie de générateur d'images en vidéo AI peut donner vie aux photos parlantes. Le style visuel et audio doit être dynamique et personnalisé, utilisant une musique tendance et une voix off authentique générée directement à partir du texte.
Exemple de Prompt 3
Rationalisez vos communications internes ou vos processus d'intégration avec une vidéo professionnelle de 60 secondes conçue pour les départements RH et les communicateurs d'entreprise. Utilisez la vaste gamme de modèles et de scènes de HeyGen pour assembler rapidement une vidéo informative avec un style visuel d'entreprise et une musique de fond apaisante, mettant en vedette un avatar AI pour délivrer un message cohérent.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos avec Avatars

Transformez du texte en vidéos captivantes avec des avatars AI réalistes et des scènes dynamiques, rendant la création de vidéos simple et percutante pour tout message.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI préconçus ou créez un avatar personnalisé pour représenter parfaitement votre marque ou message.
2
Step 2
Collez Votre Script Vidéo
Entrez votre script, et notre plateforme convertira automatiquement votre texte en voix off naturelle, parfaitement synchronisée avec l'avatar choisi.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Visuels
Améliorez votre vidéo en ajoutant des arrière-plans engageants, de la musique et le logo de votre marque, en utilisant notre vaste bibliothèque de médias et d'options de modèles.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo AI
Générez votre vidéo finale dans divers formats d'aspect et téléchargez-la, prête à être partagée sur toutes vos plateformes souhaitées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Engagement en Formation

Élevez la formation des employés et la rétention d'apprentissage en utilisant des instructeurs avatars AI personnalisés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI pour les utilisateurs ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos de qualité studio grâce à son générateur de vidéos AI avancé. Il suffit d'entrer votre script, de choisir parmi une variété d'avatars AI et de modèles, et le générateur de texte en vidéo AI de HeyGen donnera vie à votre contenu.

Puis-je personnaliser les avatars AI pour mes vidéos avec HeyGen ?

Oui, le générateur d'avatars AI de HeyGen permet une personnalisation étendue. Vous pouvez concevoir votre propre avatar, personnaliser les tenues et les arrière-plans, garantissant que vos avatars AI sont réalistes et s'alignent parfaitement avec l'esthétique de votre marque.

Quelles options créatives uniques HeyGen offre-t-il pour les visuels ?

HeyGen propose des options créatives uniques comme l'animation d'images statiques grâce à sa fonctionnalité "Photo en Vidéo", les transformant en photos parlantes captivantes. Ce générateur d'images en vidéo AI permet aux créateurs de produire du contenu visuel convaincant, idéal pour des vidéos explicatives dynamiques et des supports marketing.

HeyGen prend-il en charge plusieurs langues pour des audiences vidéo mondiales ?

Absolument, HeyGen est une plateforme vidéo AI robuste qui prend en charge plus de 140 langues, simplifiant la localisation. Avec des capacités avancées de génération de voix off, vous pouvez créer du contenu engageant pour un public mondial, élargissant votre portée sans effort.

