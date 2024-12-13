Créez une vidéo promotionnelle convaincante de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, montrant comment un nouveau service marketing peut simplifier leur communication. Le style visuel doit être lumineux, moderne et énergique avec des transitions dynamiques, complété par une musique de fond entraînante et une voix amicale générée par l'IA grâce à la puissante capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo, mettant en avant la facilité de créer du contenu professionnel avec ce générateur de vidéos avec voix IA.

Générer une Vidéo