outil de génération de vidéos : Créez des vidéos AI facilement
Transformez vos idées en vidéos de haute qualité grâce à notre fonctionnalité intuitive de texte à vidéo à partir de script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo promotionnelle convaincante de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, mettant en avant un nouveau produit avec un style visuel lumineux et énergique et une bande sonore entraînante et accrocheuse. Utilisez les nombreux modèles et scènes de HeyGen ainsi que sa puissante génération de voix off pour produire rapidement une vidéo de haute qualité qui résonne avec les clients potentiels recherchant efficacité et résultats professionnels.
Produisez une vidéo marketing émotive de 60 secondes, idéale pour les clients potentiels, présentant une histoire de réussite captivante racontée avec une esthétique visuelle chaleureuse et empathique et une voix off sincère et relatable. Améliorez le récit en utilisant les sous-titres automatiques de HeyGen pour assurer une portée et une clarté maximales, créant un témoignage authentique et engageant qui renforce la confiance et la connexion.
Concevez une vidéo d'instruction rapide de 15 secondes pour les débutants, démontrant une tâche simple avec un style visuel clair et étape par étape et une narration audio concise et informative. Employez la fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script de HeyGen pour générer rapidement le contenu, assurant une compréhension facile, puis utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour l'optimiser pour diverses plateformes de médias sociaux.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des vidéos publicitaires performantes.
Produisez rapidement des vidéos promotionnelles convaincantes avec AI pour capter l'attention du public et assurer le succès de vos campagnes efficacement.
Générez du contenu engageant pour les réseaux sociaux.
Produisez instantanément des vidéos et des clips courts captivants pour toutes les plateformes sociales, renforçant votre présence en ligne et l'interaction avec votre audience.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI ?
HeyGen permet aux utilisateurs de produire facilement des vidéos générées par AI époustouflantes, transformant le texte en contenu vidéo dynamique. Son générateur avancé d'avatars AI et ses voix AI réalistes donnent vie aux scripts, rendant la création de vidéos professionnelles accessible à tous.
Quels types de vidéos puis-je créer avec le générateur de vidéos AI de HeyGen ?
Le générateur de vidéos AI de HeyGen répond à divers besoins créatifs, vous permettant de produire des vidéos promotionnelles de haute qualité, des vidéos explicatives engageantes et des vidéos marketing percutantes. Utilisez des modèles préfabriqués et des outils alimentés par AI pour visualiser vos idées efficacement.
HeyGen peut-il convertir du texte en vidéo avec des voix réalistes ?
Absolument ! HeyGen excelle en tant qu'outil de texte à vidéo, offrant une large sélection de voix AI réalistes pour narrer votre contenu. Vous pouvez également personnaliser les avatars AI et synchroniser l'audio de manière fluide pour un récit captivant.
HeyGen prend-il en charge le branding et les médias enrichis dans les vidéos AI ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de branding robustes pour intégrer votre logo et vos couleurs dans vos vidéos générées par AI. Vous pouvez également enrichir vos projets avec une bibliothèque de médias riches, transformant des images fixes en segments vidéo engageants pour des plateformes comme les réseaux sociaux.