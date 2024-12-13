Créez une vidéo de 90 secondes ciblant les développeurs de logiciels ou les responsables informatiques, démontrant comment HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéos avancé par IA. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec des enregistrements d'écran de l'interface et des diagrammes techniques, complétés par une voix off précise et claire. Mettez en avant le processus fluide de génération de vidéo à partir d'un script grâce à sa capacité robuste de texte-à-vidéo, montrant comment des concepts complexes peuvent être rapidement visualisés en un fichier MP4.

Générer une Vidéo