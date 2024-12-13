Générateur de Vidéos pour Équipes : Boostez la Collaboration & la Production

Collaborez sans effort pour produire des vidéos marketing engageantes, en utilisant des modèles et scènes intuitifs pour une création de contenu rapide.

Créez une vidéo de 90 secondes ciblant les développeurs de logiciels ou les responsables informatiques, démontrant comment HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéos avancé par IA. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec des enregistrements d'écran de l'interface et des diagrammes techniques, complétés par une voix off précise et claire. Mettez en avant le processus fluide de génération de vidéo à partir d'un script grâce à sa capacité robuste de texte-à-vidéo, montrant comment des concepts complexes peuvent être rapidement visualisés en un fichier MP4.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Développez un clip promotionnel engageant de 60 secondes pour les équipes marketing, illustrant comment HeyGen simplifie la création collaborative de vidéos. Visuellement, la vidéo doit être dynamique et moderne avec une musique de fond positive et entraînante, présentant des coupes rapides de membres de l'équipe en train de brainstormer et d'éditer. Soulignez l'efficacité obtenue grâce à l'utilisation de ses modèles et scènes prêts à l'emploi pour produire rapidement des vidéos marketing de haute qualité.
Imaginez une vidéo didactique de 2 minutes conçue pour les formateurs ou les professionnels des RH, expliquant une nouvelle politique d'entreprise ou un processus d'intégration. Le style visuel et audio doit être amical, clair et informatif, utilisant une palette de couleurs vives et un ton encourageant. Montrez comment les avatars IA de HeyGen peuvent transmettre des informations complexes de manière engageante, faisant de la vidéo un excellent exemple d'éditeur vidéo IA efficace pour les communications internes.
Produisez une vidéo concise de 45 secondes pour les créateurs de contenu et les gestionnaires de réseaux sociaux, en se concentrant sur la façon de maximiser la portée des vidéos sur les plateformes. Le style visuel doit être rapide et visuellement diversifié, incorporant des audios tendance et des superpositions de texte rapides. Démontrez la facilité d'ajouter des sous-titres à tout contenu vidéo, garantissant l'accessibilité et un engagement plus large pour les vidéos sur les réseaux sociaux.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos pour Équipes

Permettez à votre équipe de créer sans effort des vidéos de haute qualité pour divers objectifs, en rationalisant la production de contenu avec des outils alimentés par l'IA et des fonctionnalités collaboratives.

Step 1
Créez Votre Script ou Sélectionnez un Modèle
Commencez par taper votre script vidéo, ou choisissez parmi une bibliothèque de modèles professionnels pour lancer efficacement votre projet. Cela utilise la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Step 2
Ajoutez des Avatars IA et des Voix Off
Améliorez votre vidéo en ajoutant des avatars IA réalistes pour présenter votre message et sélectionnez parmi une gamme de voix off naturelles, rendant votre contenu engageant et dynamique. Cela utilise la capacité d'avatars IA de HeyGen.
Step 3
Appliquez la Marque et les Sous-titres Automatiques
Maintenez la cohérence de la marque en appliquant les éléments de marque de votre équipe, et assurez l'accessibilité avec la génération automatique de sous-titres pour tout votre contenu vidéo. Cela utilise la capacité de sous-titres de HeyGen.
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Une fois finalisée, exportez facilement votre vidéo sous forme de fichier MP4 dans divers formats d'aspect, optimisés pour différentes plateformes, garantissant que votre équipe peut partager du contenu professionnel sans effort. Cela utilise la capacité de redimensionnement et d'exportation des formats d'aspect de HeyGen.

Cas d'Utilisation

Améliorez la Formation des Équipes

Améliorez l'engagement et la rétention des connaissances des employés en livrant du contenu vidéo dynamique et interactif alimenté par l'IA.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen convertit-il le texte en vidéos engageantes ?

HeyGen utilise une technologie avancée de générateur de vidéos par IA pour transformer sans effort vos scripts écrits en contenu vidéo soigné. Il vous suffit d'entrer votre texte, et HeyGen créera des vidéos dynamiques avec des avatars IA réalistes et des voix off générées.

Quels formats de sortie HeyGen prend-il en charge pour les vidéos créées ?

HeyGen vous permet d'exporter vos productions finies sous forme de fichiers MP4 de haute qualité, les rendant adaptés à des fins commerciales et à diverses plateformes de distribution. Vous pouvez affiner davantage votre contenu en utilisant des outils intégrés comme le découpeur de vidéos et les fonctionnalités de recadrage.

HeyGen peut-il automatiquement améliorer la qualité et l'accessibilité de ma vidéo ?

Absolument, HeyGen inclut des fonctionnalités intelligentes comme Auto Caption pour générer automatiquement des sous-titres précis pour vos vidéos, améliorant considérablement l'accessibilité et l'engagement. Cet éditeur vidéo IA offre des capacités robustes pour affiner votre contenu, parfait pour les vidéos sur les réseaux sociaux et les campagnes marketing.

HeyGen propose-t-il des options de personnalisation pour la cohérence de la marque ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'intégrer votre logo, de personnaliser les couleurs et de choisir parmi une variété de modèles professionnels. Cela garantit que tout votre contenu généré maintient une apparence cohérente et professionnelle alignée avec l'identité de votre marque.

