Générateur de Vidéos pour Startups : Créez des Vidéos Pro Rapidement
Générez facilement des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux et du contenu marketing avec notre générateur de vidéos AI, mettant en vedette des avatars AI réalistes.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une publicité de 30 secondes conçue pour les responsables des réseaux sociaux dans les nouvelles entreprises, démontrant la puissance de la conversion de texte en vidéo pour des vidéos sociales engageantes. Cette vidéo doit présenter un style visuel rapide et énergique avec des couleurs vives et des coupes rapides, accompagnée d'une voix off amicale et énergique. Soulignez la facilité de commencer avec des modèles et des scènes d'apparence professionnelle et de générer rapidement du contenu à partir d'un script en utilisant la fonction Texte-en-vidéo à partir d'un script.
Développez une vidéo d'introduction de marque de 60 secondes pour les équipes marketing de startups visant une image de marque et une communication cohérentes. Ce récit doit adopter un style visuel professionnel et épuré avec un accent sur les logos de l'entreprise et des palettes de couleurs cohérentes, avec une voix off claire et autoritaire. Montrez la capacité de maintenir la voix de la marque sans effort grâce à une génération de voix off précise et assurez l'accessibilité avec des sous-titres/captions automatiques, solidifiant la présence d'une startup en utilisant un puissant générateur de vidéos pour startups.
Une démonstration de produit informative de 50 secondes pour les chefs de produit et les équipes de vente dans les startups technologiques, illustrant les capacités du logiciel de montage vidéo AI pour créer des démonstrations efficaces. Le style visuel doit être clair, de type tutoriel, et facile à suivre, incorporant des enregistrements d'écran du logiciel en action, accompagnés d'une voix off calme et instructive. Illustrez comment des ressources externes peuvent être intégrées de manière transparente en utilisant la bibliothèque de médias/le support de stock pour améliorer la clarté et l'impact de la démonstration.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo Performantes.
Générez rapidement des publicités vidéo percutantes, stimulant l'acquisition de clients et la croissance de votre startup.
Produisez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez rapidement des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux afin d'augmenter la visibilité de votre marque et l'interaction avec votre audience.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il transformer du texte en contenu vidéo engageant ?
HeyGen vous permet de convertir facilement vos scripts en vidéos professionnelles en utilisant des avatars AI réalistes et des visuels dynamiques. Cette capacité simplifie la création de contenu marketing convaincant rapidement et efficacement.
Quel type d'avatars AI HeyGen propose-t-il pour la création de vidéos ?
HeyGen offre une sélection diversifiée d'avatars AI réalistes que vous pouvez personnaliser pour représenter votre marque. Ces avatars AI améliorent votre présence vidéo et aident à maintenir une image de marque cohérente dans toutes vos communications.
HeyGen propose-t-il des modèles pour une production vidéo rapide ?
Oui, HeyGen dispose d'une bibliothèque complète de modèles conçus professionnellement pour lancer votre processus de création vidéo. Ces modèles sont parfaits pour générer une variété de contenus, y compris des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux.
HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos pour les nouvelles entreprises ?
HeyGen sert de puissant générateur de vidéos AI, rationalisant l'ensemble du flux de production vidéo pour les entreprises et startups. Il vous permet de créer des vidéos de haute qualité sans avoir besoin de compétences en montage étendues ou d'équipements coûteux.