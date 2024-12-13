Générateur de Vidéos pour Startups : Créez des Vidéos Pro Rapidement

Générez facilement des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux et du contenu marketing avec notre générateur de vidéos AI, mettant en vedette des avatars AI réalistes.

Une vidéo marketing de 45 secondes destinée aux fondateurs de startups en phase initiale, montrant comment un générateur de vidéos AI leur permet de créer rapidement du contenu marketing convaincant. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec des transitions dynamiques et un texte professionnel à l'écran, complété par une voix off inspirante et entraînante. Mettez en avant la facilité de donner vie aux idées en utilisant des avatars AI pour représenter divers rôles d'entreprise.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une publicité de 30 secondes conçue pour les responsables des réseaux sociaux dans les nouvelles entreprises, démontrant la puissance de la conversion de texte en vidéo pour des vidéos sociales engageantes. Cette vidéo doit présenter un style visuel rapide et énergique avec des couleurs vives et des coupes rapides, accompagnée d'une voix off amicale et énergique. Soulignez la facilité de commencer avec des modèles et des scènes d'apparence professionnelle et de générer rapidement du contenu à partir d'un script en utilisant la fonction Texte-en-vidéo à partir d'un script.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo d'introduction de marque de 60 secondes pour les équipes marketing de startups visant une image de marque et une communication cohérentes. Ce récit doit adopter un style visuel professionnel et épuré avec un accent sur les logos de l'entreprise et des palettes de couleurs cohérentes, avec une voix off claire et autoritaire. Montrez la capacité de maintenir la voix de la marque sans effort grâce à une génération de voix off précise et assurez l'accessibilité avec des sous-titres/captions automatiques, solidifiant la présence d'une startup en utilisant un puissant générateur de vidéos pour startups.
Exemple de Prompt 3
Une démonstration de produit informative de 50 secondes pour les chefs de produit et les équipes de vente dans les startups technologiques, illustrant les capacités du logiciel de montage vidéo AI pour créer des démonstrations efficaces. Le style visuel doit être clair, de type tutoriel, et facile à suivre, incorporant des enregistrements d'écran du logiciel en action, accompagnés d'une voix off calme et instructive. Illustrez comment des ressources externes peuvent être intégrées de manière transparente en utilisant la bibliothèque de médias/le support de stock pour améliorer la clarté et l'impact de la démonstration.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos pour Startups

Transformez facilement vos idées en contenu marketing convaincant et en vidéos pour les réseaux sociaux grâce à la génération de vidéos alimentée par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par saisir votre texte ou choisir un modèle pour générer une vidéo professionnelle, transformant votre contenu écrit en visuels dynamiques avec notre fonction texte-en-vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre message. Personnalisez leur apparence et leur voix pour s'aligner parfaitement avec l'identité unique de votre marque.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments de Marque
Intégrez le logo, les couleurs et les polices de votre entreprise en utilisant des contrôles de marque complets pour garantir que chaque vidéo reflète l'image professionnelle de votre startup.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo et exportez-la dans divers formats optimisés pour différentes plateformes, la rendant prête à être partagée sur vos canaux marketing et réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Succès de Vos Clients

.

Produisez des vidéos authentiques de succès client pour renforcer la confiance et démontrer efficacement la valeur de votre produit.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il transformer du texte en contenu vidéo engageant ?

HeyGen vous permet de convertir facilement vos scripts en vidéos professionnelles en utilisant des avatars AI réalistes et des visuels dynamiques. Cette capacité simplifie la création de contenu marketing convaincant rapidement et efficacement.

Quel type d'avatars AI HeyGen propose-t-il pour la création de vidéos ?

HeyGen offre une sélection diversifiée d'avatars AI réalistes que vous pouvez personnaliser pour représenter votre marque. Ces avatars AI améliorent votre présence vidéo et aident à maintenir une image de marque cohérente dans toutes vos communications.

HeyGen propose-t-il des modèles pour une production vidéo rapide ?

Oui, HeyGen dispose d'une bibliothèque complète de modèles conçus professionnellement pour lancer votre processus de création vidéo. Ces modèles sont parfaits pour générer une variété de contenus, y compris des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux.

HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos pour les nouvelles entreprises ?

HeyGen sert de puissant générateur de vidéos AI, rationalisant l'ensemble du flux de production vidéo pour les entreprises et startups. Il vous permet de créer des vidéos de haute qualité sans avoir besoin de compétences en montage étendues ou d'équipements coûteux.

