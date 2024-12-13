Une vidéo marketing de 45 secondes destinée aux fondateurs de startups en phase initiale, montrant comment un générateur de vidéos AI leur permet de créer rapidement du contenu marketing convaincant. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec des transitions dynamiques et un texte professionnel à l'écran, complété par une voix off inspirante et entraînante. Mettez en avant la facilité de donner vie aux idées en utilisant des avatars AI pour représenter divers rôles d'entreprise.

Générer une Vidéo