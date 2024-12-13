Renforcez Votre Marque avec un Générateur de Vidéos pour Entreprises
Accélérez votre production vidéo avec des modèles et scènes prêts à l'emploi, permettant aux entreprises de créer un contenu vidéo époustouflant sans expertise en design.
Créez une vidéo de formation professionnelle et engageante de 45 secondes destinée aux départements RH d'entreprise, illustrant le processus fluide de développement de "vidéos de formation" pour l'intégration des nouveaux employés en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen et la génération de voix off claire. L'audio doit être calme et autoritaire, présentant les avatars AI comme des guides accessibles dans une esthétique visuelle propre et corporative.
Développez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes ciblant les marketeurs digitaux, mettant en avant la création rapide de contenu pour les campagnes sur les réseaux sociaux. Cette "vidéo promotionnelle" doit comporter des coupes rapides et un style visuel riche, utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et les sous-titres/captions automatiques pour diffuser rapidement les messages clés, démontrant des "flux de travail de contenu vidéo" efficaces.
Produisez une vidéo explicative de 90 secondes pour les chefs de produit, introduisant de nouvelles fonctionnalités logicielles à une base d'utilisateurs mondiale, en se concentrant sur les capacités de "localisation". Le style visuel doit être techniquement illustratif mais engageant, avec les avatars AI de HeyGen parlant dans diverses langues via la génération de voix off et le redimensionnement et l'exportation adaptables des formats pour s'adapter à différentes plateformes, mettant en avant la création avancée de "vidéos AI".
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo à Fort Impact.
Produisez rapidement des publicités vidéo convaincantes qui captent l'attention et génèrent des résultats pour votre entreprise.
Améliorez la Formation des Employés.
Améliorez l'apprentissage et la rétention en développant des vidéos de formation engageantes alimentées par l'AI pour votre personnel.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos AI pour les entreprises ?
HeyGen sert de puissant générateur de vidéos AI, transformant rapidement le texte en contenu vidéo de haute qualité, parfait pour le marketing, la formation et les communications internes. Il simplifie la création de vidéos, permettant aux entreprises de produire des vidéos professionnelles sans ressources de production étendues.
Quel contrôle créatif HeyGen offre-t-il pour des vidéos AI personnalisées ?
HeyGen offre un contrôle créatif étendu, incluant une large gamme d'avatars AI, des options de personnalisation de marque, et l'accès à une riche bibliothèque de médias stock. Les utilisateurs peuvent également tirer parti des fonctionnalités de synchronisation audio et de synchronisation labiale pour créer des récits vidéo hautement engageants et personnalisés.
HeyGen peut-il transformer mes scripts en vidéos avec des voix off réalistes ?
Oui, HeyGen excelle en tant que générateur de texte en vidéo, vous permettant d'entrer votre script et de générer des vidéos complètes avec des voix off au son naturel. Cette capacité, combinée avec les avatars AI, donne vie à votre contenu écrit de manière efficace.
Comment HeyGen peut-il soutenir les besoins de communication mondiale avec la vidéo ?
HeyGen facilite la communication mondiale grâce à des fonctionnalités telles que le support multilingue et le sous-titrage, rendant vos vidéos accessibles dans le monde entier. Sa large sélection de modèles aide également à produire rapidement des vidéos marketing et de formation localisées.