Renforcez Votre Marque avec un Générateur de Vidéos pour Entreprises

Accélérez votre production vidéo avec des modèles et scènes prêts à l'emploi, permettant aux entreprises de créer un contenu vidéo époustouflant sans expertise en design.

Imaginez une vidéo marketing vibrante de 60 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises, montrant à quel point il est facile de transformer un simple script texte en une "vidéo marketing" professionnelle en utilisant les avatars AI de HeyGen. Le style visuel doit être lumineux et moderne, avec une voix off énergique, mettant l'accent sur la rapidité et l'impact d'une solution de "générateur de vidéos AI".

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de formation professionnelle et engageante de 45 secondes destinée aux départements RH d'entreprise, illustrant le processus fluide de développement de "vidéos de formation" pour l'intégration des nouveaux employés en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen et la génération de voix off claire. L'audio doit être calme et autoritaire, présentant les avatars AI comme des guides accessibles dans une esthétique visuelle propre et corporative.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes ciblant les marketeurs digitaux, mettant en avant la création rapide de contenu pour les campagnes sur les réseaux sociaux. Cette "vidéo promotionnelle" doit comporter des coupes rapides et un style visuel riche, utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et les sous-titres/captions automatiques pour diffuser rapidement les messages clés, démontrant des "flux de travail de contenu vidéo" efficaces.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo explicative de 90 secondes pour les chefs de produit, introduisant de nouvelles fonctionnalités logicielles à une base d'utilisateurs mondiale, en se concentrant sur les capacités de "localisation". Le style visuel doit être techniquement illustratif mais engageant, avec les avatars AI de HeyGen parlant dans diverses langues via la génération de voix off et le redimensionnement et l'exportation adaptables des formats pour s'adapter à différentes plateformes, mettant en avant la création avancée de "vidéos AI".
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos pour Entreprises

Rationalisez votre création de contenu et engagez votre audience avec des vidéos professionnelles, alimentées par l'AI, conçues pour les besoins des entreprises.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo à partir d'un Script
Commencez par entrer votre script écrit. Notre plateforme utilise des générateurs de texte en vidéo avancés pour transformer votre texte en une vidéo dynamique, servant de base à votre contenu.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque ou transmettre votre message. Personnalisez leur apparence et leurs expressions pour correspondre parfaitement au ton de votre vidéo.
3
Step 3
Générez des Voix Off et Personnalisez
Générez automatiquement des voix off au son naturel à partir de votre script dans plusieurs langues. Améliorez davantage votre vidéo avec des contrôles de marque, des sous-titres et des médias stock de notre vaste bibliothèque.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Haute Résolution
Finalisez votre production en exportant votre vidéo haute résolution dans le format et le ratio d'aspect souhaités. Votre vidéo est maintenant prête à être partagée sur tous vos canaux de marketing et de communication interne.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez du Contenu Dynamique pour les Réseaux Sociaux

Créez sans effort des vidéos courtes captivantes pour renforcer la présence et l'engagement de votre marque sur les plateformes sociales.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos AI pour les entreprises ?

HeyGen sert de puissant générateur de vidéos AI, transformant rapidement le texte en contenu vidéo de haute qualité, parfait pour le marketing, la formation et les communications internes. Il simplifie la création de vidéos, permettant aux entreprises de produire des vidéos professionnelles sans ressources de production étendues.

Quel contrôle créatif HeyGen offre-t-il pour des vidéos AI personnalisées ?

HeyGen offre un contrôle créatif étendu, incluant une large gamme d'avatars AI, des options de personnalisation de marque, et l'accès à une riche bibliothèque de médias stock. Les utilisateurs peuvent également tirer parti des fonctionnalités de synchronisation audio et de synchronisation labiale pour créer des récits vidéo hautement engageants et personnalisés.

HeyGen peut-il transformer mes scripts en vidéos avec des voix off réalistes ?

Oui, HeyGen excelle en tant que générateur de texte en vidéo, vous permettant d'entrer votre script et de générer des vidéos complètes avec des voix off au son naturel. Cette capacité, combinée avec les avatars AI, donne vie à votre contenu écrit de manière efficace.

Comment HeyGen peut-il soutenir les besoins de communication mondiale avec la vidéo ?

HeyGen facilite la communication mondiale grâce à des fonctionnalités telles que le support multilingue et le sous-titrage, rendant vos vidéos accessibles dans le monde entier. Sa large sélection de modèles aide également à produire rapidement des vidéos marketing et de formation localisées.

