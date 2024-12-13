Générateur de Vidéos pour Agences : Accélérez Votre Contenu

Exploitez les avatars AI pour créer des vidéos marketing diversifiées et engageantes pour vos clients, augmentant la satisfaction client et la performance des campagnes sans effort.

Imaginez une vidéo d'une minute destinée aux propriétaires d'agences de marketing digital, montrant comment HeyGen agit comme un puissant générateur de vidéos AI. Le style visuel doit être épuré, professionnel et informatif, soutenu par une musique de fond énergique, démontrant la transformation fluide d'un script en une vidéo dynamique grâce à la capacité de texte-à-vidéo, soulignant son efficacité pour créer des vidéos explicatives.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 90 secondes ciblant les équipes de production vidéo et les créateurs de contenu au sein des agences, en mettant l'accent sur le puissant éditeur vidéo AI de HeyGen et ses outils alimentés par l'AI. Cette vidéo doit présenter un style visuel dynamique et moderne avec une bande sonore entraînante mais sophistiquée, illustrant comment divers contenus peuvent être présentés en utilisant des avatars AI personnalisables et une génération de voix off nette pour rationaliser les flux de travail de création vidéo.
Exemple de Prompt 2
Produisez un récit de 2 minutes spécifiquement pour les agences avec des clients internationaux et des équipes de localisation, démontrant la puissance du texte-à-vidéo avec support multilingue. Le style visuel de la vidéo doit être global et diversifié, complété par une voix off claire et autoritaire, montrant à quel point il est facile de produire un contenu captivant à partir d'un seul script, avec sous-titres/captions automatiques dans plusieurs langues.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo engageante de 45 secondes pour les directeurs créatifs et les stratèges de contenu, illustrant la polyvalence des avatars AI de HeyGen et des modèles et scènes préconstruits. Employez un style visuel riche et engageant avec une musique amicale et inspirante, démontrant comment ces éléments créatifs peuvent être combinés pour générer rapidement des vidéos marketing diversifiées et percutantes pour diverses campagnes, donnant vie aux idées avec un minimum d'effort.
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos pour Agences

Rationalisez la création de contenu client avec l'AI, en livrant des vidéos de qualité professionnelle du script à l'export final de manière efficace et à grande échelle.

1
Step 1
Créez des Vidéos à partir de Texte
Transformez le script de votre client en une vidéo engageante sans effort en utilisant notre puissante capacité de texte-à-vidéo, assurant une production de contenu rapide.
2
Step 2
Sélectionnez et Personnalisez les Avatars
Améliorez l'attrait visuel et la connexion en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour présenter votre message, correspondant parfaitement à la marque et au ton de votre client.
3
Step 3
Générez des Voix Off Professionnelles
Élevez la qualité audio de votre vidéo avec une narration au son naturel générée instantanément grâce à notre outil avancé de génération de voix off, parfait pour divers projets clients.
4
Step 4
Exportez et Livrez aux Clients
Finalisez votre contenu de haute qualité avec facilité, en utilisant le redimensionnement d'aspect et les exports pour assurer un affichage optimal sur toutes les plateformes avant de le livrer à vos clients.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Témoignages Clients Convaincants

.

Développez des histoires de réussite client percutantes et des vidéos explicatives qui mettent en valeur de manière authentique les réalisations des clients et renforcent la confiance des entreprises.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment le générateur de vidéos AI de HeyGen simplifie-t-il la création de contenu à partir de texte ?

HeyGen utilise des outils avancés alimentés par l'AI pour transformer vos scripts en vidéos engageantes avec des avatars AI réalistes. Cette capacité de texte-à-vidéo simplifie la production vidéo, rendant facile la création de vidéos marketing de haute qualité sans montage intensif.

HeyGen peut-il créer des avatars AI diversifiés et prendre en charge plusieurs langues ?

Absolument, HeyGen offre une large gamme d'avatars AI personnalisables qui peuvent transmettre votre message dans divers styles. Avec un support multilingue robuste, vous pouvez facilement localiser votre contenu pour des audiences mondiales, élargissant votre portée pour les vidéos promotionnelles.

Quelles fonctionnalités d'édition HeyGen propose-t-il pour personnaliser les vidéos AI ?

L'éditeur vidéo AI de HeyGen inclut des outils complets pour personnaliser vos vidéos, tels qu'une riche bibliothèque de modèles et de scènes. Vous pouvez facilement intégrer des contrôles de marque comme des logos et des couleurs spécifiques pour maintenir une identité de marque cohérente sur toutes vos vidéos de médias sociaux.

Comment les agences créatives peuvent-elles utiliser HeyGen pour une production vidéo efficace ?

HeyGen sert de générateur de vidéos idéal pour les agences, permettant une production rapide de vidéos professionnelles pour les réseaux sociaux et les vidéos promotionnelles. Son interface intuitive et ses outils alimentés par l'AI permettent aux agences créatives d'accélérer la création de contenu sans compromettre la qualité ou l'efficacité.

